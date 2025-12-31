Jau tradicionāli starptautiskais krāsu institūts "Pantone" gada nogalē paziņojis nākamā gada oficiālo krāsu toni.
Un 2026. gadā tas būs Cloud Dancer – Mākoņu dejotājs (PANTONE 11-4201).
Šo toni raksturo kā gaisīgu, līdzsvaroti baltu ar mierpilnu noskaņu. Tas simbolizē jaunu sākumu, vienkāršību un skaidrību laikā, kad cilvēki arvien vairāk alkst miera.
Neitrāls baltais būs kā audekls, kas ļaus izcelt saturu, formu un struktūru.
"Pantone" institūts Gada krāsas tradīciju ieviesa 1999. gadā. Šī ir pirmā reize, kad par uzvarētāju kļuvis balts tonis.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem