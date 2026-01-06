Lai gan laukā ziema, dārzā, noliktavās un pagrabā vienmēr kāds darbiņš atradīsies.
6.-8.01 (līdz pusdienai) Augļu dienas. Liek stratificēties augļaugu sēklas, ja plānots audzēt stādus. Pārbauda un uzmana situāciju augļudārzā, vai to neapdraud dzīvnieki, vējš, slapjš sniegs.
8. (no pusdienas)–12.01. (līdz pēcpusdienai). Sakņu dienas. Uzmana sakņaugu noliktavas. Lai krājumi būtu drošībā, telpās jāuztur optimālā temperatūra no 2 līdz 6 grādiem. Ar sēšanu vēl nevajag steigties, taču jau var sagatavot substrātu un traukus stādu audzēšanai.
12.01. (no pēcpusdienas)–13.01. Ziedu dienas. Sapucē telpaugus, novāc nokaltušās lapas un vecos ziedus. Cērt kokus materiāliem.
