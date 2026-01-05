Šī recepte ir no Elizabetes Kupčas – veselīga dzīvesveida entuziastes krājuma.
Sastāvdaļas
- 400 g maltas tītara gaļas
- 300 g ķirbja
- kārbiņa konservētu tomātu savā sulā
- 70 ml mazkaloriju tomātu mērces
- 50 ml sojas mērces ar samazinātu sāls daudzumu
- Cajun garšvielu maisījums (noderēs arī jebkuras citas iecienītas garšvielas)
- olīveļļa cepšanai
- zaļumi pēc izvēles (dilles, pētersīļi vai koriandrs)
Pagatavošana
Pannā uzkarsē olīveļļu un uz vidējas uguns apcep malto gaļu kopā ar garšvielām. Kad maltā gaļa gatava, pievieno sojas mērci un visu apmaisa. Turpinot maisīt, pievieno klāt tomātu mērci un tomātus savā sulā. Kā pēdējo pievieno kubiciņos sagrieztu ķirbi, katlam uzliek vāku un uz lēnas uguns sautē 15-20 minūtes.
Ķirbja gabaliņiem jābūt pēc iespējas mazākiem. Ja tos gribas lielākus, ieteicams ķirbi izsautēt atsevišķā pannā un beigās pievienot sautējumam. Pasniedz ar zaļumiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem