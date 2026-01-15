Aukstā un skaistā ziemas nedēļa iezīmējas ar daudziem pasākumiem - sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
Šogad aprit 35 gadi kopš 1991. gada barikādēm, kad iedzīvotāji ar drosmi un nevardarbīgu pretošanos nosargāja Latvijas neatkarību. Šo vēsturisko notikumu gadadienu plaši atzīmē visas valsts līmenī. Viens no centrālajiem pasākumiem – barikāžu dalībniekiem veltīts bezmaksas svētku koncerts Mēs nosargājām Latviju notiks svētdien, 18. janvārī Ķīpsalas izstāžu hallē Rīgā.
Barikāžu dalībnieki aicināti saņemt bezmaksas ielūgmus uz koncertu kādā no četriem Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra klientu apkalpošanas punktiem: Imantas apkaimē Slokas ielā 161 k-2; Āgenskalna apkaimē Eduarda Smiļģa ielā 46; Latgales apkaimē Daugavpils ielā 31; Centra apkaimē Brīvības ielā 49/53. Par citiem barikāžu 35. gadadienai veltītiem pasākumiem interesēties pašvaldību kultūras centros un sociālajos tīklos.
No 12. līdz 17. janvārim Madonā, sporta un atpūtas bāzē Smeceres sils, pirmo reizi Latvijā norisinās Starptautiskās Biatlona savienības Junioru kausa posms biatlonā, pulcējot 300 sportistu no 30 valstīm.
No 14. janvāra līdz pat februāra beigām Dobeles kultūras namā baudāma TLMS Kursa etnogrāfisko Dienvidkurzemes lielo lakatu izstāde Silti un koši Dienvidkurzemē.
16. janvārī 18:00 Ventspils kultūras centrā Ventspils vācu kultūras biedrības kalendāra prezentācija un vācu dziesmu ansambļa Windau koncerts, piedalās arī Ventspils blūmīzeristi. Ieeja bez maksas.
No 16. līdz 25. janvārim Rīgā, Cēsīs un Liepājā notiks Mūsdienu filmu festivāls. Tā programmā iekļautas 15 filmas, kas izrādītas pasaules prestižākajos kinofestivālos Berlīnē, Kannās, Venēcijā un citos. Sīkāka informācija kinoteātros Splendid Palace, Kino Bize, Forum Cinemas un Cinamon Alfa Rīgā, Liepājā un Cēsīs.
16.–17. janvārī 8–15 Cēsu lielais Ziemas tirgus (Valmieras ielā 2 Cēsīs).
17. janvārī 10–15 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (arī tiešraidē) notiks pirmais Latvijas Goda ģimeņu forums. Reģistrācija (līdz 15. janvārim) un programma pieejama vietnē: godagimene.stasti.lv.
17.–18. janvārī 13–16 Carnikavā, kopienas mājā Radi dot Jūras ielā 4, notiks dūrainīšu šūšanas meistarklase. Pieteikšanās pa tālruni 29357374.
18. janvārī 11–15 Straupes Zirgu pastāSlow Food Straupe mājražotāju tirdziņš.
