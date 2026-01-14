Pie lasītājiem nonācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž uzzināsiet daudz ko noderīgu un praktisku.
Šīs nedēļas žurnālā ielūkojamies Latvijas sīkdzīvnieku audzētāju biedrības "Trusis un citi" gada trušu izstādē, kurā varēja aplūkot vairāk nekā 20 dažādu šķirņu trušus no 12 saimniecībām. Audzētāji dalījās gan ar padomiem un pieredzi, gan pastāstīja, kuras šķirnes visbiežāk audzē gaļas ieguvei, bet kuras piemērotas iesācējiem.
Vēl jaunākajā numurā:
- Kas mainījies sociālajā jomā 2026.gadā
- Blakusdarbs - vai darba devējs par to var iebilst
- Dārza ierīkošana pļavas vietā. Ar ko sākt?
- Laiks griezt potzarus! Kā pareizi griezt un uzglabāt
- Kafija, banānu mizas, olu čaumalas... kā ar tiem pareizi mēslot augus?
- Izgatavojam malkas novietni! Lauku sētai un pilsētai
- Noslēdzama smilškaste pašu spēkiem. Kā uzbūvēt un cik tas maksā?
- Topinambūrs- kā audzēt un pagatavot
- Gaļas, zivju un dārzeņu buljons. Gatavošanas padomos dalās šefpavārs Māris Astičs
- Leģionāru slimība - kas par to jāzina
Abonē žurnālu "Praktiskais Latvietis" šeit.
Par žurnālu
"Praktiskais Latvietis" ir noderīgākais praktisko padomu žurnāls. Konsultē un pieredzē dalās juristi, dārznieki, saimnieki un saimnieces. Tiesību un likumu skaidrojumi, pārbaudītas receptes, dārza darbu un saimniekošanas kalendārs. Padomi, ieteikumi un atbildes uz lasītāju uzdotajiem jautājumiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem