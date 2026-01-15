Ir sakrājies diezgan daudz kūdras brikešu pelnu. Vai tos var izmantot dobēs vai uz lauka smilšainas augsnes ielabošanai? Jautā Pēteris Dobelē.

Salīdzinājumā ar koksnes pelniem kūdras brikešu pelnos ir krietni mazāk augu barības vielu, tomēr tos var izmantot kā mēslojumu gan nabadzīgās smilts, gan kūdras augsnēs. LVMI Silava pētnieks Andis Lazdiņš stāsta, ka kūdras brikešu pelni pārsvarā sastāv no silīcija, dzelzs un kalcija oksīdiem. 

Kālija, magnija un citu augu barības elementu tajos ir maz un, ja pelnus uzglabā zem klajas debess, tie strauji izskalojas – pelnos esošās vērtīgās vielas viegli šķīst ūdenī. Tas pats notiek arī ar koksnes pelniem. Tāpēc vislabāk tos uzkrāt slēgtās tvertnēs, piemēram, skārda mucās vai betonētās kastēs (pelni var būt nepilnīgi atdzesēti).

