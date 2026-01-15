Piparkūkām var piešķirt jaunu dzīve desertos.
Rana Bierande no Olaines piedāvā dzērveņu–piparkūku kārtojumu. Katrs krēmīgais slānis ir sajaukts ar kraukšķīgām piparkūkām un sulīgām dzērvenēm, kas ir gan veselīgs, gan viegli pikants baudījums.
Sastāvdaļas
- 300 g piparkūku
- 300 g dzērveņu vai brūkleņu
- cukurs
- 200 ml saldā krējuma
- 200 g krēmsiera (Mascarpone vai cita)
Pagatavošana
Sasmalcina piparkūkas. Atsevišķi sablendē dzērvenes vai brūklenes ar cukuru, cukuru pievienojot pēc garšas. Saputo mazliet krēmsiera ar cukuru un lej klāt saldo krējumu, puto. Trauciņā vispirms liek krēmu, tad piparkūkas, ogas, veidojot kārtas. Piparkūkām bagātīgi liek krēmu, lai kārtojums būtu valganāks. Var likt ledusskapī, lai ievelkas, taču ir gatavs arī ēšanai uzreiz.
