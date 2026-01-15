Ir noslēgts dzīvokļa īres līgums uz gadu un iesniegts VID. Sakarā ar neērtībām (mājas renovācija: stāvvadu nomaiņa, troksnis, putekļi utt.) vēlos uz mēnesi atbrīvot īrnieku no īres maksas. Kā pēc tam to atainot deklarācijā? Vai jānorāda informācija un jāmaksā nodoklis tikai par faktiski ieskaitīto īres maksu kontā vai saskaņā ar līgumā pausto? Jautā Jānis Pierīgā.

Valsts ieņēmumu dienestā skaidro – iedzīvotāju ienākuma nodokli aprēķina un maksā no saņemtā ienākuma. 

Ja izīrētājs ar īrnieku savstarpēji vienojušies par samaksas neveikšanu, iedzīvotāju ienākuma nodoklis no nesaņemtās īres naudas netiek aprēķināts un maksāts. 

