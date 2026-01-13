Lai gan laukā ziema, dārzā, pagrabā, kā arī pie telpaugiem vienmēr kāds darbiņš atradīsies.
13.01. Ziedu diena. Sapucē telpaugus, novāc nokaltušās lapas un vecos ziedus. Cērt kokus materiāliem.
14.–16.01. (līdz pusdienai). Lapu dienas. Laista telpaugus un mitrina to lapas. Liek diedzēt sīpolus lokiem un sēklas mikrozaļumiem.
16. (no pusdienas)–18.01. (līdz pusdienai). Augļu dienas. Uzmana augļudārzus, pārbauda, vai sētas kārtībā, jo meža dzīvnieki stādījumos var nodarīt lielu postu kokiem un krūmiem. Liek diedzēties kviešu, zirņu, pupiņu un saulespuķu sēklas mikroza-ļumiem. Skābē kāpostus, gatavo ķirbju salātus.
18. (no pusdienas)–19.01. (līdz pusdienai). Nelabvēlīgas dienas. Cērt un novāc nevietā augošus krūmus un kokus. Laika apstākļu nodarīto bojājumu novēršanai labas arī šīs dienas.
19. (no pusdienas)–20.01. Sakņu dienas. Janvārī sakņu dienās mēdz būt visniknākais sals. Ja sniega sega nav bieza, jāpārliecinās, vai aukstumneizturīgo augu piesegums nav bojāts un glabātavās sals neapdraud krājumus. Sagatavo substrātus un traukus stādu audzēšanai, salabo un sakārto dārzkopības inventāru
