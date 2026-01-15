Pēc svētkiem Ziemassvētku eglīte bieži tiek izmesta, taču tā var kļūt arī par lielisku izejmateriālu praktiskām un gaumīgām lietām. Eglītei iespējams dot otru dzīvi, pārvēršot to par noderīgu interjera priekšmetu vai oriģinālu dāvanu. Viens no vienkāršiem risinājumiem ir pašgatavots rotaslietu statīvs no eglītes stumbra.
Nepieciešamie materiāli
- Ziemassvētku eglītes stumbra daļa (30–35 cm)
- zāģis
- nazis
- neliels dēlītis pamatnei (7 x 10 cm), piemēram, no veca plaukta
- skrūve (garums atkarīgs no dēlīša biezuma)
- akumulatora skrūvgriezis
- dārza šķēres
Darba gaita
1. Izvēlas egles stumbra daļu ar vairākiem sānzariem – šo posmu nozāģē vajadzīgajā garumā. Pēc tam saīsina zarus – tie kalpos kā rotaslietu pakaramie.
2. Ar nazi notīra skujas un mizu.
Lai novērstu sveķu izdalīšanos, iegūto sagatavi žāvē siltā vietā vismaz divas nedēļas (jo resnāks stumbrs, jo ilgāk). Ja nepieciešams, virsmu vēlāk var piegludināt ar smilšpapīru.
3. Izmantojot garu skrūvi, stumbra daļu stingri pieskrūvē pie pamatnes dēlīša, nodrošinot statīvam stabilitāti.
Ieteikums
Gatavo rotaslietu statīvu var atstāt dabīgā izskatā vai pēc vēlēšanās apstrādāt ar kokam paredzētu eļļu vai krāsu, pielāgojot to mājokļa interjeram.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem