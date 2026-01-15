Kā audzēt un izmantot melnos rutkus? Jautā Ivita K. Konsultē agronome Mārīte Gailīte.

Melnais rutks (Raphanus sativus var. niger) ir viens no senā­kajiem kultūraugiem, īpaši ie­cienīts mūsu platuma grādos gan savas izcilās izturības, gan augstās uzturvēr­tības dēļ. Tas pieder krustziežu dzimtai (Brassicaceae), kurā ietilpst kāposti, re­dīsi un kāļi. 

Rutka izcelsme meklējama Vidusjūras un Tuvo Austrumu reģionā, bet Eiropā to audzē jau vairāk nekā di­vus tūkstošus gadu.

Augsnes prasības un sēšanas laiks

Melnais rutks nav kaprīzs augs, taču labāku ražu dod irdenā, barības vielām bagātā un vidēji mitrā augsnē. Opti­mālais pH līmenis ir 6–7. Smaga māla augsne nav vēlama, jo saknes kļūst de­formētas un plaisā.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē