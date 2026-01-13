No šā gada kalendārs papildināts ar deviņiem jauniem personvārdiem.
Kalendārā savu vietu ieņēmuši sieviešu vārdi:
- Grēta (vārdadiena 23. janvārī),
- Dominika (4. februārī),
- Mīla (19. jūnijā),
- Madlēna (23. jūlijā),
- Vanesa (23. septembrī)
- Aleksa (8. novembrī).
Savukārt jaunie vīriešu vārdi ir:
- Francisks (11. janvārī),
- Vestards (28. jūnijā)
- Eliass (2. augustā.
