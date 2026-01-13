Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles
13. janvāris – Iņ Uguns Cūka(Ūdens), balstoties uz veco, var ieteikt jaunu projektu idejas. Labi izgaismot vecās kļūdas, noteikt iturpmāko rīcību.
14. janvāris – vērojot Jan Zemes Žurku (Ūdens), var šķist, ka viņa nedara pilnīgi neko. Taču prātā zobratiņi griežas, un jaunu ideju mākoņi plivinās un met kūleņus, līdz izkristalizējas vislabākais.
15. janvāris – Iņ Zemes Vērsis (Zeme) saprot, ka jauniem projektiem vajadzēs arī jaunus instrumentus un svaigākas tehnoloģijas. Laiks eksperimentiem.
16. janvāris – Jan Metāla Tīģeris (Koks) apņēmīgi cērt vecās saites un dodas nezināmā virzienā laimi meklēt. Ja nepieciešams atbrīvoties no kāda slikta ieraduma, var izmantot viņa dzelžaino apņemšanos.
17. janvāris – Iņ Metāla Trusis (Koks) gari nepļāpā, bet mērķtiecīgi virzās izraudzītajā virzienā. Ar smaidu un laipnību šodien var panākt, lai atveras cieši aizvērtas durvis.
18. janvāris – Jan Ūdens Pūķis (Zeme) biedē ar aukstumu, un gribas uzvilkt segu pār galvu. Taču sapņi, kas maisās pa galvu, kļūst tik grandiozi, ka tomēr gribas tos realizēt.
19. janvāris – Iņ Ūdens Čūska (Uguns) intuitīvi prot atrast problēmu, kura vēl tikai vibrē gaisā un nav pat noformulēta. Labi apgrozīties ietekmīgu ļaužu sabiedrībā un tvert viedokļus.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem