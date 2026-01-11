Jaunā gada pirmā "Mājas Viesa" stila slejai apzināti izraudzījos meiteni, lai pasauli savaldzinātu sievišķība, mātišķais. Lai MIERS virs zemes un cilvēkiem labs prāts!
Annija Thegenholma (24) pēc profesijas ir apģērbu dizainere, savai tērpu kolekcijai iedvesmojusies no japāņu ielas modes, kurā svarīga nozīme ir grafiti.
"Manā variantā tērpa rakstam izmantoju vietējo, Rīgas, grafiti kolāžu. Sapratu, ka ar mākslinieces darbu vien iztikt būs grūti, tāpēc tagad Latvijas Universitātē apgūstu korejiešu valodu, kas man ļoti patīk."
Jautāta par uzvārdu, Annija paskaidro, ka viņas tētis ir zviedrs, mamma – latviete. "Apģērbu stilā man noteicošais ir spēja būt oriģinālai, nebaidīties izcelties, būt izteiksmīgai."
Jā, sievišķīgais aksesuārs, galvas lakats, atkal ir atgriezies modē. Annijai galvā – pat divi: balts un puķains lakats ar bārkstīm. Plecus apsegusi ar sarkanrūtainu villaini, zem kuras pašas šūdināts dzeltenīgs krekls, ko nosedz oranžs lakats, kas arī ir elegants aksesuārs.
Lai gan vadmalas brunči nav izteikti tautiski, tomēr tie uzšūti, iedvesmojoties no tautiskā stila. Jostā – pieneņu raksts, jo šī zieda krāsa silda.
Tautiskuma motīvs ir arī zaļi rakstainajās zeķēs un spožajās saktās, ko izgatavojis viņas draugs.
