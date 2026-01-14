2026. gads jau ieskrējies savā ritējumā. Tāpēc kā ik gadu īsumā informējam par būtiskākajām pārmaiņām sociālajā jomā.

No 1. janvāra minimālā mēneša darba alga noteikta 780 EUR (pērn 740 EUR).

No 421,17 līdz 600 EUR palieli­nāts vienreizējaisbērna piedzimša­nas pabalsts.

No 171 līdz 298 EUR pieaudzis bērna kopšanas pabalsts par bērnu vecumā līdz pusotram gadam. No­teikts, ka turpmāk šā pabalsta apmē­ru pārskatīs ik pēc diviem gadiem.

