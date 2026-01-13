Telpaugi piešķir mājoklim mājīgumu un harmoniju, taču to labsajūtai nepieciešama pārdomāta un pareiza kopšana. Viens no būtiskākajiem darbiem ir regulāra augu mēslošana. Konsultē telpaugu kolekcionāre Kristīne Malecka-Dumpe.

Substrātā esošās barības vielas ar laiku izsīkst, tāpēc augiem vajadzīgs papildu atbalsts, lai tie spētu veidot jaunus dzinumus, lapas un ziedus.

Mēslošanas pamatprincipi

Telpaugi daudz vieglāk pacieš barības vielu trūkumu nekā pārmērīgu mēslojumu. Pārdozēšana var apdedzināt saknes, palēnināt augšanu un pat izraisīt auga bojāeju, tāpēc vienmēr jāievēro ieteiktās devas.

Mēslo tikai veselus augus

Vājus, nīkuļojošus vai nesen pārstādītus augus nemēslo – to saknes šajā laikā atkopjas un nespēj pilnvērtīgi uzņemt barības vielas. Mēslojums var izraisīt papildu stresu un augiem apdedzināt saknes.

