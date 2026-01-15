Nesen samazinājām saimniecību un tikām vaļā no mēslu krātuves, jo mazai saimniecībai tas ir dārgi. Saimniecībās ar vairāk nekā 10 lopiem mēslu krātuves ir obligātas. Šobrīd mums ir mazāk par desmit govīm, bet pavasarī, kad atnesīsies jaunie teliņi, kopējais lopu skaits īslaicīgi pārsniegs 10, kamēr daļa tiks realizēti. Vai šajā periodā (līdz 3–4 mēnešiem) saimniecībai var uzlikt sodu? Jautā Zaiga Ludzas novadā.

Lauku atbalsta dienesta pārstāve Kristīne Ilgaža apstiprina – mēslu krātuve ir obligāta, ja dzīvnieku novietnē pastāvīgi tiek turētas desmit vai vairāk dzīvnieku vienības. 

Mazākām saimniecībām (mazāk par 10 dzīvnieku vienībām vai mazāk par 5 – īpaši jutīgā teritorijā) pilna mēslu krātuve nav jābūvē, tās drīkst uzglabāt pakaišu kūtsmēslus pie kūts, ja tiek turēti uz piemērotas pamatnes (betons vai 30 cm salmu/kūdras/zāģskaidu kārta), apkārt kaudzei ir 2 metru absorbējoša materiāla josla, kaudze ir pārklāta (salmi, kūdra, skaidas vai plēve) un no kaudzes izdalītā virca tiek sakrāta atsevišķā tvertnē. 

