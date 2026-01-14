Kotletēm var pievienot ķiploku pulveri, rīvētu muskatriekstu.
Sastāvdaļas
- 500 g ķirbja
- 500 g vārītu kartupeļu
- 2 olas
- 2-3 ēdamkarotes miltu•
- ēdamkarote sviesta
- rīvmaize
- garšvielas
Pagatavošana
Ķirbi sarīvē skaidiņās un izsautē sviestā. Izvārītus kartupeļus, kas samalti vai samīcīti ar stampu, pieliek izsautētajam ķirbim. Masai pievieno olas, garšvielas, miltus un veido mazas kotletes, tās apviļā rīvmaizē un cep eļļā brūnas.
Der zināt!
- Ķirbju sēklas ir lieliska uzkoda. Tās satur vielas, kas aizsargā un stiprina zobus, kaulus, matus un nagus. Vis vērtīgākās ir kailsēklu ķirbja sēklas (bez čaumalas), tās satur 50-60% eļļas, un no tām gatavo slaveno ķirbju sēklu eļļu.
- Ķirbju mizas satur organisko želatīnu, kas vajadzīgs kaulu locītavām un skrimšļiem. Mizas ar visu mīkstumu var samalt sulā vai izkaltēt un saberzt miltos, ko pēc tam pievieno gan rīta jogurtam, gan pankūku, kēksu un kūku mīklai. Tajos panē zivis un gaļu, kā arī iebiezina dažādas mērces.
- Ķirbja staipīgais mīkstums, kas atrodas ap un starp sēklām un mīkstumu, lieliski der kā sejas maska.
- Ķirbju sula ir daudz vērtīgāka par apelsīnu un burkānu sulu. Ķirbis spēj pieņemt un sevī uzņemt dažādas garšas nianses, tāpēc veido sulu kokteiļus, pievienojot ābolus, citronu, dzērvenes, cidoniju sulu, medu.
