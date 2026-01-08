Dabas mīļotājiem meža tuvuma un gaismas gaidīšanas sajūtu palīdzēs radīt zaļi un dzīvi dekori no sūnām, ziediem.
Bumbu gatavošanai der dažādas sūnas. Taču visvieglāk ir gatavot no sūnām, kuras augušas uz krituša koka, akmens. Šādus zaļos deķīšus plēš gabaliņos un veido vēlamo bumbas formu. Stiprina ar aukliņām vai stieplītēm.
Ja bumba paredzēta iekštelpām, tad vidū var ievietot gabaliņu samitrinātas zaļās oāzes. Tad dekors ilgāk būs zaļš un smaržīgs.
Lai vajadzētu mazāk sūnu, bumbas viducim var izmantot arī papīru, plastmasas maisiņu u. c. Sūnas tad pietin virspusei.
Lai sūnas telpās saglabātos ilgāk zaļas un dzīvas, tās ieteicams regulāri apsmidzināt ar ūdeni.
Bumbas var papildināt ar hiacintēm. Istabā puķes plauks un smaržos. Vispraktiskāk ir sūnu bumbā izveidot iedobi podiņam. Tad viegli varēs nomainīt noziedējušās. Var iegādāties podiņu ar vairākām hiacintēm un atdalīt sīpoliņus pa vienam. Sīpolu tad ievieto tieši sūnās.
Novērojums – hiacinšu podiņus pumpuru stadijā var droši likt ārā, jo tie aukstuma nebīstas. Protams, ziedi plauks, kad paliks siltāk.
Sūnu bumbas izcili labi izskatās, iekārtas auklā. Bumbas var papildināt ar dažādiem svētku rotājumiem.
Ievērībai!
- Iekštelpās sūnas, smilgas un citi dabas materiāli strauji žūst un birst. Lai tā nenotiktu, gatavo dekoru var nopūst ar matu laku.
- Sūnu bumbu telpās var likt uz lēzena trauciņa, kurā lej mazliet ūdens. Tad bumba ilgi būs skaista un zaļa.
- Kad hiacintes noziedējušas, tās var pārstādīt dārzā vai glabāt ar visu podiņu līdz pavasarim.
