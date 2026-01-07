"Dzija un rokdarbi ir mana dzīve, ar ko es elpoju. Tas nepāriet,” apgalvo zīmola “Craft mind” īpašniece Līga Rušiņa, kuras augstas kvalitātes itāļu dzijas ir zināmas mūsu rokdarbniekiem.
Un dara to no sirds, jo pati gan testējot uzada sev no jaunākajām dzijām kādu aģērbu, gan dziļi ieinteresēta pircējiem piedāvā piemērotāko produkciju. Pandēmijas laikā Līga noorganizēja adīšanas projektu “Šalle Latvijai”.
Iesākums biznesam
2013. gadā ar ģimeni, čemodāniem un adāmmašīnu devos uz Lielbritāniju. Tā kā biju apguvusi salonā “Burda Rīga” mašīnadīšanu, sāku darboties Anglijā Mašīnadīšanas ģildē,” atceras Līga Rušiņa. Viņai bija interesanti izkopt tehniskās zināšanas. No sākuma gan adīja, gan arī tirgoja noadīto. Bet sapratusi, ka viņas raksturam ir svarīga dinamika, jo ātri tīk redzēt rezultātu.
Un iesākās savs bizness ar augstas kvalitātes dzijām, ko izmanto pat modes dizaineri, iepērkot tās no Itālijas. Piecus gadus vēlāk atgriežoties Latvijā, turpināja Anglijā uzsākto biznesu ar “Yarns from Italy” dzijām. Līga uzskata, ka mūsdienās, pateicoties internetam, ir ļoti liela iespēja sevi pierādīt.
Idejas autore “Šallei Latvijā”
“Atgriezāmies Latvijā no Lielbritānijas ar lieliem nākotnes plāniem. Bet kovida laiks visas ieceres nocirta pašā saknē. Redzēju, ka visi vēlas darboties, tikties, bet nevar...” Līga atminas. Un tad dzima doma, ka jāada šalle Latvijai, visiem kopā tā jāuzada. Lēnām vairāku mēnešu garumā tapa šī pasākuma nolikums. Bija jāuzrunā visi Latvijas novadi un tajos jāatrod savs koordinators. Vajadzēja ļoti paļauties uz cilvēkiem... Un tā ceļošana ar šalli pa daudzām Latvijas vietām bija kaut kas fantastisks!
Visemocionālākais bija Ludzas, Aglonas posms, jo tajā laikā turklāt sākās karš. “Simboliski bija sajūta, ka ar šalles adīšanu aizsargājam robežu. Apejot visu Latviju pa tās kontūru, nonācām līdz pēdējam posmam – Rīgai. Es šallē ieadīju pirmo un pēdējo posmu ar Lielvārdes rakstu. Kaut šis laiks bija gan emocionāli, gan fiziski grūts posms, šallē ieadījām košus toņus. Iznāca tik krāsaina šalle,” Līga vērtē padarīto. Turklāt projekta ietvaros divas atsevišķas šalles noadīja arī latvieši no Lielbritānijas, Vācijas, Francijas un Ziemeļīrijas, kuras pievienoja kopīgajam darbam.
Un 2022. gada 18. novembrī uzadīto milzīgo šalli iztina un nomērīja Mežaparka Lielajā estrādē. Izrādījās, tā ir 156 m un 80 cm gara.
Noteicošais – personīgā pieredze
Ikdienā darbā Līga vadās no personīgās pieredzes – kādu dzijas veidu pati kā pircējs vēlētos saņemt.
Viņas dziju piedāvājumā ir projektu un kidmohēru kastītes ar nelieliem dzijas kamoliņiem. Tā ir iespēja nepārmaksāt par dzijām un līdz ar to iegādāties tikai nepieciešamo daudzumu iecerētajam adījumam: “Dzijas kastītēs ir pa 100 g, un tās izveidotas kā blakus produkts no bāzes dzijām. Ir bijuši gadījumi, kad klienti zvana un vaicā par dažādu krāsu dzijām iecerētajam rokdarbam. Tad piemeklēju vajadzīgo dziju izlasi un izsūtu. Turklāt varu vajadzības gadījumā izsūtīt arī video vai katru dzijas konusu nofotografēt, ja katalogā rokdarbnieka meklētās krāsas “nenolasās”.
Priecē, ka par šo dziju izlasi interesējas arī jaunieši, lai, piemēram, noadītu sev šallīti vai ausu sildītājus... Laikam jau “atgājuši” no interneta un vēlas kaut ko paveikt savām rokām. Mēs strādājam arī ar skolām, piemēram, Austrumeiropas mākslas skolām, kur top dizaineru darbi un nepieciešamas šīs mazās dziju izlases kastītes.
Kā interesants notikums ir minams filmu studijas “Paramount Picture” pasūtījums filmēšanas nolūkiem iegādāties ļoti baltu dziju. Šo piedāvājumu Līga Rušiņa saņēma neilgi pēc tam, kad “Straume” ieguva “Oskara” balvu, kas izrādījās laba reklāma Latvijai.
Līga sevi neidentificē kā uzņēmēju: “Viens nav arājs, ir vajadzīga komanda, piemēram, mana ģimene, kura mani atbalsta. Turklāt strādāju kopā ar visforšākajām meitenēm, kuras mani saprot no pusvārda."
