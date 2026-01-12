Svētku noskaņas radīšanai, dāvināšanai populāri ir dzīvie augi podiņos. Taču vienmēr ir problēma – kā paslēpt plastmasas podiņu. Labi noder ar parafīnu apstrādāts papīrs. Konsultē: florista amata meistare Ligita Danenberga, floristikas meistardarbnīca–skola “Grieta".
Materiāli
- Puķu podiņš formai (atbilst dāvināmajam augam)
- Pauspapīrs
- Parafīns vai dažādi sveču gali
- Trauciņš vaska kausēšanai un otiņa
Darba gaita
Papīru nogriež vajadzīgajā izmērā. Samitrina ūdenī, saņurca un, stingri piespiežot formai, apliek podiņam. Ļauj sakalst.
Uz mazas uguns metāla trauciņā izkausē parafīnu. Tad ar otiņu silto šķidrumu smērē uz papīra, noklājot to pilnībā. Var klāt vairākās kārtās.
Parafīns sastingst strauji. Tukšo podu (kas kalpoja kā forma) izņem. Neparasts, kā ar ledu klāts kašpo telpaugam ir gatavs! Šādā trauciņā var arī bērt riekstus, likt svētku dekorus u. c.
Ievērībai!
Ja dāvināt paredzēts amariļļa sīpolu, tam ar parafīnu var noklāt tikai pašu sīpolu (atstāj neskartu augšdaļu, kur nāks zieds) un dāvināt bez poda. Papildu efektam parafīnam var pievienot kādu krāsu. Veikalos nopērkamie amariļļi ir pilnībā sagatavoti, lai uzziedētu arī bez zemes. Parafīna “mētelīšos” tērptos amariļļus var likt arī svētku dekoros, sīpolus izceļot kā īpašus akcentus.
