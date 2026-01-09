Violeto un līdzīgo krāsu toņu bagātība ieadīta ziedu rakstu cimdos un strīpainajās zeķēs,
Cimdi
Materiāli
- Piecu krāsu divkārtīga vilna
- Adāmadatas nr. 2
Darba gaita
Cimda valnītī adītas bārkstis. Vispirms ada baltu rindu, puse no bārksts garuma ir labiski gludajā adījumā. Otra bārkšu rinda adīta ar trim violetajiem toņiem, no katra izadot divas bārkstis.
Cimda valnītī divas rindas izadītas ar tumši brūnu dziju: viena rinda labiski, bet otra – kreiliski. Valnīti turpina veidot ar noceltajiem valdziņiem un tumši violeto dziju, trīs valdziņi labiski un viens – nocelts.
Nākamajā rindā iepriekšējās rindas labiski adītos valdziņus izada kreiliski, bet noceltos noceļ.
Turpina nocelto valdziņu rakstu ar violeto dziju, tikai pamainot vietām, kam seko raksta daļa.
Zeķes
Materiāli
- Trīs krāsu violeta un balta divkārtīga vilnas dzija
- Adāmadatas nr. 2
Darba gaita
Zeķes valnītis adīts labiski rievotajā adījumā. Valnīša vidū ieadītas krāsainas strīpas.
Pats zeķes raksts veidojas, katru rindu adot no cita dzijas krāsas pavediena.
Papēdis adīts vienkrāsains ar noraukumu astoņās vietās.
