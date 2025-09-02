Koku horoskopi palīdz labāk sevi saprast un pārdomāt, kādu ceļu dzīvē ejam, vai dzīvojam saskaņā ar sevi vai tomēr ne. Horoskops var palīdzēt ar "savu" koku izveidot skaistu draudzību un smelties spēku, augt un mācīties, dziedināt sevi.

Varbūt rodas jautājums – kā vīnogulājs var būt koks? Senie ķelti pasauli skatīja citādāk, un augs ar kokam līdzīgu stumbru bija… koks. Vīnogulāja laiks iezīmē rudens saulgriežus jeb Mabonu – rudens ekvinokciju. Vīnogas simbolizē auglību, laimīgu, svinamu dzīvi. Vīnogas izmanto naudas un pārticības rituālos, un vīns jau tūkstošiem gadu ir rituālais dzēriens, ko asociē ar dažādām dievībām.

Vīnogulājs 2.–29.IX

  • Planēta – Venera
  • Elements – Ūdens

Vīnogulājs ir jūtīgs, viegli ievainojams un neprognozējams cilvēks, to raksturo dualitāte: personība ir svārstīga, vienu dienu pārliecināts un drosmīgs, nākamajā – noslēdzies un trausls. Vienu mirkli laimīgs, nākamajā var izplūst asarās. Dziļākajā būtībā Vīnogulājs ir sapņotājs un romantiķis. Dzīvē tiecas pie cilvēkiem, ar kuriem var sevi brīvi izpaust, neslēpt emocijas un personību. Vīnogulājs alkst saņemt beznosacījuma pieņemšanu, bet, lai tas notiktu – pašam Vīnogulājam jābūt gatavam strādāt ar sevi. Vīnogulājam patīk laba mūzika, māksla, komforts un garšīgs ēdiens, tomēr Vīnogulājs ir elastīgs un spēj pielāgoties dažādiem dzīves apstākļiem. Vīnogulājam dzīvē ļoti svarīga drošības sajūta un stabilitāte, spējas pārmaiņas tos izsit no līdzsvara, tāpēc klaidoņa dzīvesveids Vīnogulājam neder, tas ieslīgs vientulībā un kļūs haotisks.

