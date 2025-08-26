Ņujorkā sācies gada noslēdzošais "Grand Slam" turnīrs tenisā, dalībniekiem sadalot rekordlielas naudas balvas.
ASV atklātajā tenisa čempionātā balvu fonds šogad ir tāds kā ne reizi iepriekš "Grand Slam" turnīru vēsturē – 90 miljoni ASV dolāru. Tas ir par 20% vairāk nekā pirms gada, kad naudas balvām tika novirzīti 75 miljoni. Ja salīdzina ar iepriekšējo gadu, tad lielākie ieguvēji būs čempionāta uzvarētāji – abu vienspēļu turnīru triumfatori saņems pa pieciem miljoniem dolāru, kas ir par 39% vairāk nekā pērn (3,6 miljoni). Fināla zaudētājiem tiks uz pusi mazāk, pusfinālu neveiksminiekiem pa 1,26 miljoniem, ceturtdaļfinālistiem pa 660 tūkstošiem "zaļo" un tā tālāk. Ikviens pamatturnīra dalībnieks ir garantējis vismaz 110 tūkstošus dolāru, jo tik pienāksies par zaudējumu pirmajā kārtā. Dubulstpēlēs naudas balvas mazākas, taču arī iespaidīgas – pirmo reizi "Grand Slam" turnīru vēsturē duets, kas tiks pie titula, savā starpā sadalīs vienu miljonu dolāru. Jauktajās dubultspēlēs uzvarētāji jau zināmi, jo pirmo reizi šīs sacensības notika vēl pirms vienspēļu pamatturnīra sākuma. Tajā piedalījās 16 izraudzīti pāri, bet par čempioniem kļuva itālieši Sāra Erani un Andrea Vavasori.
Tenisistiem paredzēts arī cita veida finansiāls atspaids – 1000 dolāru ceļa izdevumiem un divi apmaksāti numuri oficiālajā tenisistu viesnīcā. Ja dalībnieks izlēmis apmesties kādā citā mītnē, viņam par dzīvošanu kompensēs 600 dolārus par nakti.
Arī Latvijas tenisam šis turnīrs ir vēsturisks, jo pirmo reizi dāmu vienspēlēs piedalās trīs mūsu sportistes.
Aļona Ostapenko (WTA 26.) jau pārvarējusi pirmo kārtu, svētdien divos setos ar 6:4, 6:3 pārspējot ķīnieti Vanu Sju, kura pasaules rangā atrodas 147. pozīcijā. Pirmo reizi "Grand Slam" pamatsacensībās iekļuva Darja Semeņistaja (WTA 115.), kura aizvadītajā pusnaktī tikās ar amerikānieti Peitoni Stērnsu (WTA 54.). Semeņistaja pirms tam pārvarēja trīs kvalifikācijas kārtas. No Latvijas tenisistēm spēcīgākā pretiniece pirmajā kārtā trāpījusies Anastasijai Sevastovai (WTA 233.), kurai šodien jātiekas ar neitrālo tenisisti Jekaterinu Aleksandrovu (WTA 12.).
Pērn par "US Open" čempioniem kļuva šā brīža pasaules ranga līderi – itālietis Janniks Sinners un baltkrieviete Arina Sabaļenka.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu