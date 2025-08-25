No 2. septembra līdz 14. oktobrim otrdienu vakaros pulksten 21.45 būs skatāma komēdija "Bruno", kas stāsta par vienpadsmit gadus vecu zēnu un viņa piedzīvojumiem, sastrādājot nepatikšanas un risinot tās ar mākslīgā intelekta palīdzību.
Humora pilnajā seriālā galvenais varonis Bruno cenšas uzlabot savas ģimenes attiecības ar mākslīgā intelekta palīdzību. Viņš drosmīgi uzsāk sava plāna īstenošanu, taču neparedzētie pavērsieni un komiskie pārpratumi drīz vien liek saprast, ka pat visspēcīgākais algoritms nevar aizstāt sirsnīgas sarunas un cilvēcīgas attiecības.
Bruno ģimene ir diezgan koša – mamma ir "stand-up" komiķe, kas gatavojas savai jaunajai izrādei aitas maskā, tētis ir aizņemts vetārsts, kuram nemitīgi zvana no darba, tādējādi kaitinot pārējos ģimenes locekļus. Bruno māsa ir septiņpadsmit gadus vecā Annija, kas ir izpalīdzīga meita, tomēr viņa allaž ķīvējas ar brāli un cenšas iegūt sava sirdsāķīša Olivera uzmanību. Savukārt vectēvs Marmars cenšas izpalīdzēt visai ģimenei, īpaši interesējas par origami mākslu, kā arī ļoti baidās no iespējas nokļūt pansionātā.
Galvenās lomas seriālā atveido Bruno Alehandro Merčans Ruņģis, Inga Alsiņa-Lasmane, Romāns Bargais, Santa Breikša, Jānis Jarāns, Ieva Estere Barkāne, bet epizodiskās lomās parādās arī Zane Jančevska, Toms Kursītis, Kārlis Anitens, Anna Šteina, Madars Zvagulis, Zane Vaļicka-Pētersone, Mārtiņš Upenieks.
Seriāla idejas un scenārija autore ir Zane Zuste, par režiju atbild Kārlis Anitens.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu