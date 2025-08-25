Visā Latvijā joprojām aktīvi notiekošo labības kulšanu aizēno ne vien laikapstākļu radītā postaža, bet arī ugunsnelaimes, kad ražas novākšanas laikā deg kombaini. Pārkaršana vai nepietiekamas rūpes par tehniku – tie ir visbiežākie ugunsnelaimes cēloņi, vēsta 360TV Ziņas.
It kā nepietiktu ar laikapstākļu radītām problēmām zemniekiem labības kulšanas laikā, viens pēc otra nodeg kombains. Ar dažu dienu starpību kombains nosvilst Līvānu pusē, tad Saldū. Aculiecinieki fiksējuši no kombaina paceļamies melnu dūmu stabu un liesmas, kas steidz aprīt sausās vārpas.
Pirms tam kombains nosvila vēl citam zemniekam un, lai 135 ha lielas kviešu un auzu platības Gudenieku un Alsungas pusē nepaliktu uz lauka, steidzami tiek meklēts kombains uz nomu. Kulšanas sezona ir īsa un zemnieki lauksaimniecības tehniku pamatīgi noslogo, tie pārkarst. Deg kā veci, tā jauni pat pus miljonu vērtie kombaini.
Krišjānis Mincenbergs, VUGD Operatīvās vadības pārvaldes vecākais inspektors stāsta: “Nav tā laika zemniekam varbūt katru rītu to tehniku apsekot. Protams, tehniku vajag tīrīt, attīrīt no salmiem, kur kombainam veidojas karstie punkti, lai salmi vai graudi neaizdegtos. Atbraucot ugunsdzēsējiem, ja tas kombains ir aizdedzies, tur saglābt vairs neko nevar, te ir pirmā rīcība pašam saimniekam, vai kombaina vadītājam – spēt nodzēst ar ugunsdzēšamajiem līdzekļiem, tad varbūt var saglābt.”
Turpat pāris desmiti ik gadu – tāda ir nodegušo kombainu statistika. Lauksaimniekiem šķiet, ka uz vairāku tūkstošu kombainu fona, kas valstī reģistrēti un kam sezonā jānokuļ miljons hektāru lielas sējumu platības – nemaz tā aina nav tik bēdīga, lai gan katra šāda nelaime zemniekam ir milzīgi zaudējumi.
Tikmēr Jānis Abāšins, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents komentē: “Ne visi kombaini ir apdrošināti. Tas ir punkts numur viens, punkts numur divi – ne visus kombainus apdrošinātāji grib apdrošināt, jo ir atsevišķi zīmoli, kuri deg biežāk un ir zīmoli, kas deg retāk. Līdz ar to ir kombaini, kurus apdrošinātāji labprāt apdrošina, ir kombaini, kurus apdrošinātāji negrib apdrošināt.
Pašlaik apdrošinātāji nepieļauj domu, ka pie kombainu degšanām būtu vainojama kāda krāpniecības shēma.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu