Horeogrāfe Linda Šeļakova-Paulauska kopā ar vīru, basketbolistu Andreju Šeļakovu viesojās kanāla STV Pirmā! sarunu raidījumā "Divi vienā", kur Linda vaļsirdīgi atklāja, ka pēc vecāku zaudējuma viņas vīrs ir kļuvis par lielāko atbalsta plecu.
Sarunas laikā Linda atklāti dalījās savā pieredzē un aicināja ikvienu novērtēt vecākus, kamēr viņi vēl ir blakus. Par ģimeni Linda nevar runāt bez asarām.
Raidījumā viņa atklāja, ka ir bijusi līdzās gan mammai, gan tētim viņu pēdējos brīžos, pavadot abus mūžībā savās rokās.
"Mums ar māsām vairs nav ne mammas, ne tēta. Kad aizgāja mūsu vecāki, ļoti satuvinājāmies, tagad esam liels atbalsts viena otrai. Bet līdz tam mēs ļoti cīnījāmies par vecāku uzmanību.
Mamma strādāja divos darbos, mēs nebijām ļoti labi situēti, bet viņa mums visu nodrošināja. Mūsu bija daudz, un mammai bija maz laika, un tas savukārt mani ir izveidojis par tādu kārtīgu cīkstoni.
Man ir jābūt labākajai, spilgtākajai, es gribu sasniegt visu, ko vien vēlos, un man nav bremžu, jo esmu tā uzaugusi un strādājusi jau no 12 gadu vecuma," stāsta Linda.
Runājot par to, cik daudz mamma ir pašaizliedzīgi darījusi savu piecu bērnu labā, Linda aicina ikvienu novērtēt savu māmiņu: "Mana mamma aizgāja, kad man bija 26 gadi, es jau tad biju liela karjeriste, tāpēc daudz ko šobrīd nožēloju. Mana mamma nekad pat nav bijusi ārpus Latvijas, jo viņai visu laiku nācās strādāt, lai uzturētu piecus bērnus. Un mēs tolaik to nenovērtējām.
Es neesmu viņu aizvedusi nekur, neesmu parādījusi pasauli. Es ļoti daudz ko nožēloju.. Un ar katru gadu man ir arvien grūtāk ar to sadzīvot."
