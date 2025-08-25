Latvijā sākusies Saeimas priekšvēlēšanu kampaņa. Par to nepārprotami liecina dažu politiķu aktivitātes sociālajos tīklos. 

Rīgas domes deputāte Liāna Langa (Nacionālā apvienība) 11. augustā sociālajā tīklā "X" brīdina: "Mīļie latvieši, dārgie vēlētāji! Tuvojas 15. Saeimas vēlēšanas. Lūdzu, migrācijas jautājumu ietveriet kā vienu no pirmajiem savās prasībās politiķiem! Uzdodiet konkrētus jautājumus un sagaidiet konkrētas atbildes un atskaiti par to, kā Latvijā ticis un tiks ierobežots migrantu pieplūdums! Mēs nevēlamies kāpt uz tā paša grābekļa, uz kura uzkāpusi Vācija, Zviedrija, UK un citas Rietumu valstis. Mēs nevēlamies mainīt Latvijas valsts identitāti. Mēs vēlamies, lai valstī tiktu īstenota nacionāla politika saskaņā ar Satversmi un nodrošinātas mūsu, valstsnācijas, intereses! Mums priekšā lieli izaicinājumi – būsim modri!" 

Tā nu sakrita, ka turpinājumu šai diskusijai ierosināja Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskaps (viņš arī jaunievēlētais arhibīskaps) Rinalds Grants, kurš 16. augustā intervijā portālam "Delfi" komentēja iespējamu musulmaņu dievnamu parādīšanos Rīgā. Ieskatam R. Granta intervijas fragmenta burtiska transkripcija: "Ja cilvēki ir atbraukuši no citas vides, citas kultūras ar citu reliģiju, tad viņiem ir jābūt vietai, un es šeit tiešām nedomāju uzreiz, ka mums būtu jāceļ mošeja, tāda kā mēs to Austrumos redzam, kur no mikrofoniem sešos no rīta visus aicina uz lūgšanu, bet tas, ka ir lūgšanu vieta, kur šie cilvēki var praktizēt savu tradīciju, kur viņi var tikties un lūgt, manuprāt, tas būtu jārespektē. Un ir svarīgi, ka mēs to saprastu un nāktu pretī. Cik es zinu, tādas vietas jau ir. Nav jau tā, ka cilvēki, kuri šeit ir atbraukuši, uzreiz automātiski atsakās no savas ticības." 

