Pēc operācijas doties mājās jau nākamajā dienā nu ir absolūtā realitāte, kas iespējama ar jaunākajām asinsvadu slimību ārstēšanas metodēm. Par tām starptautiskā konferencē diskutēja ārsti Austrumu slimnīcā. Lai skaidrotu, kā šādas operācijas notiek un ko tas nozīmēs pacientiem Latvijā, uz konferenci devās arī 360TV Ziņas.
Latvijā sirds un asinsvadu slimības joprojām ir viens no galvenajiem nāves cēloņiem. Austrumu slimnīcā pulcējušies speciālisti no visas pasaules, lai pārrunātu jaunākās ārstniecības metodes, kas vēl veiksmīgāk spēj glābt cilvēku dzīvības.
“Kādus gadus atpakaļ, teiksim gadus 20 vai 30, daudzas no šīm diagnozēm, par kurām šodien runājam, bija kā nāves spriedums pacientam. Šodien tās ir iespējams ārstēt. Un ārstēt ne tikai ar plašām, lielām operācijām, bet arī ārstēt ar mazinvazīvām operācijām,” stāsta asinsvadu ķirurģe Patrīcija Ivanova.
Tradicionālās atvērtās operācijas arvien biežāk aizstāj ar jaunu pieeju - mazinvazīvām endovaskulārām metodēm. Tas nozīmē, ka ārsti piekļūst slimajam asinsvadam no iekšpuses, bez lieliem griezieniem, izmantojot īpašus stentus un ultrasonogrāfijas kontroli. Pacientam tas nozīmē mazāk komplikāciju un bieži vien iespēju doties mājās jau nākamajā dienā. Šo pieeju ārzemju kolēģiem operācijas meistarklasē demonstrēja mūsu ārsti.
“Mums tiks realizētas divas operācijas, kuru laikā tiks ārstēti pacienti ar kakla asinsvadu sašaurinājumiem. Abi gadījumi ir tādi, kur ir bijušas insulta epizodes. Šajos gadījumos, lai nebūtu atkārtoti insulti un nākamā reize nebūtu vēl smagāka ar izteiktu invalidizāciju, ir būtiski salabot šāda veida asinsvadus,” atklāj virsārste invazīvajā radioloģijā un stacionāra “Gaiļezers” Invazīvās radioloģijas nodaļas vadītāja Sanita Ponomarjova.
Ārsti uzsver, ka praktiskas operācijas un diskusijas ļauj apmainīties ar zināšanām un pieredzi, lai veiksmīgāk ārstētu pacientus arī Latvijā. Neskatoties uz ārstniecības attīstību, jāatceras, ka daļa no ārstēšanas ir paša pacienta rokās.
“Tas, ko aicina visi ārsti – smēķēšanas pārtraukšana, veselīgs dzīvesveids un fiziskās aktivitātes. Jebkas - daudz staigājam, peldamies, skrienam. Maksimāli kustamies – kustība ir dzīvība,” tā Austrumu slimnīcas Radioloģijas centra vadītāja, invazīvā radioloģe Aina Kratovska.
Tikpat būtiski ir ikdienā sekot līdzi holesterīna un asinsspiediena līmenim, kā arī pie nepieciešamības ārstēt cukura diabētu.
