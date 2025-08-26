Jūrmalas dome publiskai apspriešanai nodevusi grozījumus domes saistošajos noteikumos, kas paredz atkal celt iebraukšanas maksu Jūrmalā – vienas dienas caurlaide pašreizējo trīs eiro vietā maksātu piecus eiro.
Viedokli par grozījumiem iedzīvotāji aicināti izteikt līdz 4. septembrim.
Iebraukšanas maksu iecerēts paaugstināt no 2026. gada 1. janvāra. Tāpat paredzēts paaugstināt citu nodevu apmēru: par septiņu dienu caurlaidi – 20 eiro (patlaban 10 eiro), 30 dienu caurlaidi – 60 eiro (patlaban 31 eiro), 90 dienu caurlaidi – 100 eiro (patlaban 55 eiro), 180 dienu caurlaidi – 180 eiro (patlaban 107 eiro), bet visa gada caurlaidi – 270 eiro (patlaban 180 eiro).
Kā Jūrmalas pašvaldība pamato nodevas palielināšanas nepieciešamību? Dome konstatējusi, ka iebraukšanas reižu skaits Jūrmalā pēdējos trīs gados ir nemainīgi augsts. Kopš tika izlemts par pašreizējo caurlaides maksu, valstī pieaugušas patēriņa cenas un par 30% arī vidējā darba samaksa, norāda Jūrmalas dome. "Līdz ar to šī brīža nodevas likme faktiski neatbilst inflācijas un darba samaksas pieaugumam un nepietiekami sekmē galvenā uzdevuma izpildi – satiksmes intensitātes samazināšanu Jūrmalas administratīvajā teritorijā un sabiedrības pārvietošanās paradumu maiņu," raksta pašvaldība. Pašvaldībā uzsver, ka Jūrmala pērn bija otrajā vietā aiz Rīgas vienas dienas vietējo tūristu vidū ar aptuveni 599 tūkstošiem braucienu, bet apmeklētāju plūsma vasaras sezonā un ārpus tās rada vides un dabas resursu noplicināšanu. Iekasēto naudu pašvaldība izlietojot tūrisma un kūrorta infrastruktūras attīstībai, piemēram, pastaigu un atpūtas vietu, ielu seguma un veloceliņu uzturēšanai, pludmales infrastruktūras attīstībai, informēja dome.
Kopš 2024. gada 1. februāra iebraukšanas maksa Jūrmalas īpaša režīma zonā ir spēkā visu gadu un vienas dienas caurlaide maksā trīs eiro. Jūrmalas dome jau 2021. gada 30. septembrī pieņēma grozījumus noteikumos, kas paredzēja celt iebraukšanas maksu līdz trim eiro un to piemērot visa gada garumā no 2022. gada 1. aprīļa. Taču toreizējais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs noteikumus apturēja. Jūrmalas pašvaldība vērsās Satversmes tiesā, kas atzina, ka Pleša rīkojums bijis nepamatots. Caurlaižu režīms Jūrmalas kūrortpilsētā pastāv kopš 1996. gada. No 2013. līdz 2024. gadam iebraukšanas maksas ziemas sezonā nebija.
