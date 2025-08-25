Vokālā grupa "Framest" laiž klajā jaunu singlu "Vēlmes" un albumu "Framest 2.0", kas tapis par godu grupas 20 gadu jubilejai un tika prezentēts īpašā koncertā fon Stricka villā. Jaunajam singlam radīts arī videoklips.
Roberta Memmēna un Dagņa Roziņa sarakstītā dziesma "Vēlmes", tāpat kā iepriekšējais abu kopdarbs "Vien nieciņu paglabā", iezīmē grupas "Framest" šodienas skanējumu, kas dzirdams arī jaunajā, ceturtajā albumā.
"Skanīgi un emocionāli uzlādēts – tāds bija darbs pie šī ieraksta," atminas grupas dalībnieks Jānis Ķirsis. "Esam aizrautīgi lūkojušies pēc kaut kā neraksturīga grupas līdzšinējā skanējumā, un katras dziesmas vēstījums ir kā īpašs stāsts katram no mums."
"Es burtiski nevaru sagaidīt, kad varēsim kopā priecāties par gala rezultātu un dalīties ar savu svaigo mūziku ar klausītājiem," savu sajūsmu par padarīto neslēpj Rūta Dūduma-Ķirse. "Šis noteikti būs mans jaunais mīļākais 2025. gada albums! Un vēl tikpat nepacietīgi gaidu decembri, kad atkal pilnā sastāvā svinēsim mūsu 20 gadu jubileju koncertos daudzviet Latvijā."
"Šis ir priecīgs brīdis – mēs atkal esam satikušies, lai svinētu mūziku," savas sajūtas pauž arī Mikus Abaroniņš. "Vasaras izskaņa, labs laiks un "Framest" albuma prezentācijas koncerts ar jaunām un arī labi pārbaudītām dziesmām šķiet lieliska kombinācija."
"Mēs ilgi esam bijuši ziemas miegā, bet tagad vēlamies košu, sirsnīgu un jaunas mūzikas pilnu vasaras vakaru kopā," piebilst Beāte Zviedre, bet Roberts Memmēns saka: "Man šis albums saistās ar atgriešanos pie savām sākotnējām saknēm un vienlaikus – ar jaunu sākumu. Ņemot vērā, ka pēdējos piecus gadus esmu pavadījis, izklaidējot jauniešus ar vērienīgiem šoviem, ir pienācis laiks nedaudz nomierināties un pāriet nākamajā dzīves posmā."
Jaunā dziesma tapusi studijā "Auss" un to producējis Roberts Memmēns, savukārt videoklipu veidojis režisors Valdis Krūmiņš.
Vokālistu apvienības “Framest” sastāvā darbojas soprāns Beāte Zviedre, alts Rūta Dūduma, tenors Mikus Abaroniņš, baritons Jānis Ķirsis un bass Roberts Memmēns. Plašāku atpazīstamību grupa guva pēc piedalīšanās starptautiskajā popmūzikas dziesmu konkursā “Jaunais vilnis” un Eirovīzijas dziesmu konkursa nacionālajā atlasē.
Grupas repertuārs vienmēr bijis plašs. Koncertos Latvijā un ārvalstīs oriģinālās a cappella aranžijās izskan gan pašu, gan citu komponistu skaņdarbi no klasikas un džeza līdz popmūzikai un vēl citiem mūzikas žanriem. “Framest” arī sadarbojušies ar tādiem pašmāju mūzikas dižgariem kā Raimonds Pauls, Zigmars Liepiņš un Jānis Lūsēns, kā arī ar pasaulslavenās vokālās grupas “New York Voices” māksliniecisko vadītāju un “Grammy” balvas ieguvēju Pīteru Eldridžu.
Līdz šim bija izdoti trīs grupas studijas albumi: “Svētki ledus pilī” (2012), “All That Jazz” (2014) un “Amber Jazz” (2015).
