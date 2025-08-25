ASV prezidents Donalds Tramps aicinājis regulatorus atsaukt raidorganizāciju ABC un NBC licences, ņemot vērā, ka ziņu izklāsts šajos medijos, kā apgalvo Tramps, nav līdzsvarots.
Tramps platformā "Truth Social" svētdien pauda, ka, neraugoties uz viņa augsto popularitāti, kanāli par viņu izplatījuši "97% sliktu stāstu", kā arī negodprātīgi ziņojuši par republikāņiem.
Kā apgalvo Tramps, daudzi cilvēki uzskata, ka valsts telekomunikāciju regulatoram Federālajai sakaru komisijai (FCC) būtu jāatsauc šo kanālu licences.
"Es to pilnībā atbalstītu, jo tie ir tik tendenciozi un nepatiesi, ka ir reāls drauds mūsu demokrātijai,"
klāstīja Tramps.
Viņš arī rosināja, ka raidorganizācijām, kuras viņš nodēvēja par "viltus ziņām", patiesībā būtu jāmaksā miljoniem dolāru gadā licences maksas par "privilēģiju izmantot visvērtīgākos ētera viļņus jebkurā laikā un vietā".
Tramps republikāni Brendanu Karu FCC priekšsēdētāja amatā iecēla drīz pēc uzvaras vēlēšanās.
Prezidents pārmet telekanāliem ABC un NBC, kā arī CBS un CNN, ka tie ir galvenie demokrātu rupori un nomelno viņa konservatīvo politiku.
Tramps arī izvērsis kampaņas pret citiem medijiem, kuru materiāli nesaskan ar viņa uzskatiem.
Laikrakstam "Wall Street Journal" nesen tika liegta iespēja ceļot valdības lidmašīnā pēc publikācijas par Trampa kontaktiem ar notiesāto dzimumnoziedznieku Džefriju Epstīnu.
Savukārt ziņu aģentūrai "Associated Press" joprojām nav ļauts lidot ar prezidenta lidmašīnu "Air Force One", jo aģentūra atsakās Meksikas līci dēvēt par "Amerikas līci", kā to vēlas Tramps.
