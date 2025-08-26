Latvijas basketbola izlase rīt ar spēli pret Turciju (plkst. 18) sāks dalību mājās notiekošajā Eiropas čempionātā.
Cīņā dosies 12 spēlētāji, kurus izlases galvenais treneris Luka Banki nosauca svētdien rīta pusē. Latvijas Basketbola savienība (LBS) izvēlējās diezgan īpatnēju veidu, kā to izdarīt – tiešraidē savā "YouTube" kanālā, taču bez žurnālistu klātbūtnes, nedodot iespēju uzdot trenerim jautājumus, lai tas skaidrotu savu izvēli.
Banki priekšroku devis pieredzei, ārpus izvēlētā duča atstājot trīs potenciālos debitantus – Kristapu Ķilpu, Tomu Skuju un Kārli Šiliņu. Jau iepriekš bija zināms, ka uz vietu sastāvā veselības problēmu dēļ nepretendēs arī Rodions Kurucs un Mārtiņš Laksa. No Banki skanēja standarta frāzes: pateicība tiem, kas piedalījās treniņnometnē, bet sastāvā netika, ka šis turnīrs Latvijas basketbolistiem būs viens no svarīgākajiem un izaicinošākajiem brīžiem viņu karjerā, bet viens no spēka avotiem būšot līdzjutēju atbalsts tribīnēs.
No nosauktajiem lielākā Eiropas čempionātu pieredze ir Dairim Bertānam, kuram šis būs piektais finālturnīrs karjerā. Ceturto reizi šādā pasākumā spēlēs Mareks Mejeris, trešo Dāvis Bertāns, bet otro Kristaps Porziņģis, Rolands Šmits un Andrejs Gražulis. Eiropas čempionātu debija sanāks Artūram Žagaram, Kristeram Zorikam, Artūram Kurucam un Klāvam Čavaram, taču viņi pirms diviem gadiem spēlēja Pasaules kausa finālturnīrā, kamēr Rihardam Lomažam un Mārcim Šteinbergam šis būs augstākā līmeņa izlašu turnīrs karjerā.
Savus spēlētāju dučus nosaukušas arī vairums citu dalībnieču. Latvijas pirmajai pretiniecei Turcijai ļoti solīda brigāde, ar rezultatīvo Alperenu Šenginu un naturalizēto amerikāni Šeinu Larkinu priekšgalā. Mūsējo nākamajai sāncensei Igaunijai pēdējā brīdī nācās atteikties no pieredzējušā centra Maika Kotsara, kam pleca trauma. Serbija ar savu superzvaigzni Nikolu Jokiču ir visa turnīra galvenā favorīte, bet viņiem kopumā ir četri spēlētāji ar NBA pierakstu. Portugāļiem tāds ir viens – Nemiašs Kveta, bet lielākie un jūtamākie robi ir Čehijas izlases rindās, jo viņiem nepalīdzēs ne tikai Jans Veselijs, par ko bija zināms jau iepriekš, bet arī augumā raženais (2,01 m) saspēles vadītājs Tomāšs Satoranskis no spāņu "Barcelona" kluba, uz kura palīdzību čehi cerēja līdz pēdējam brīdim.
