Latvijas riteņbraucēji aizvadītajā nedēļā ļoti sekmīgi nostartējuši vairākos daudzdienu velobraucienos.
Toms Skujiņš Pasaules tūrē iekļautajā "Renewi Tour" piecu dienu velobraucienā Beļģijā kopvērtējumā ieņēma augsto desmito vietu, par to nopelnot 68 UCI pasaules ranga punktus. No uzvarētāja mājinieka Arno de Lī carnikavietis atpalika minūti un septiņas sekundes, būdams labākais no "Lidl-Trek" komandas. Savukārt Vācijas tūrē, kas arī ilga piecas dienas, Krists Neilands kopvērtējumā bija 19. vietā, bet Emīls Liepiņš ieņēma 84. pozīciju. Neilands trīs etapos finišēja labāko divdesmitniekā, bet Liepiņš otrajā posmā piedalījās dienas atrāvienā, kurš ilga 154 kilometrus, peletonam bēgļus beigās gan noķerot.
Lielās riteņbraukšanas elpa bija baudāma arī mūsu platuma grādos, jo 34. reizi norisinājās Baltijas tūre, kurā startēja arī Latvijas izlase. Pirmie divi posmi notika Latvijā – vispirms komandu brauciens Biķernieku trasē, tad dienas otrajā posmā etaps Rīga–Valga. Savukārt pēdējie divi posmi notika Tartu un tās apkārtnē. Teicams starts Kristiānam Belohvoščikam, kurš ar finiša spurtu uzvarēja pēdējā posmā, bet kopvērtējumā ieņēma otro vietu, zaudējot 47 sekundes igaunim Raitam Ermam. Belohvoščiks šajā velobraucienā nopelnīja 40 UCI ranga punktus. Priecē, ka Latvijas vadošie riteņbraucēji arī sezonas otrajā pusē spēj rādīt labu sniegumu, kas ļauj ar optimismu uzlūkot pēc mēneša gaidāmo pasaules čempionātu Ruandā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu