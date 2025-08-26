Ukraina svētdien atzīmēja Neatkarības dienu, kas bija 34. gadadiena kopš valsts neatkarības pasludināšanas, kā arī jau ceturtie valsts svētki, kas tiek aizvadīti pilna mēroga kara apstākļos. Ukraina svētkos saņēmusi daudzu valstu apsveikumus, un to svētdien apmeklēja Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs un ASV prezidenta Donalda Trampa sūtnis Kīts Kellogs, kā arī citas augstas amatpersonas. 

Ukrainas Neatkarības diena atzīmēta arī citviet pasaulē. Īpaši vērienīga akcija notika Varšavā, kur Pils laukumā svētdien pulcējās vairāki tūkstoši cilvēku. Pēc pilna mēroga kara sākuma 2022. gada februārī Polijā patvērumu atraduši aptuveni miljons ukraiņu bēgļu. Liela ukraiņu diaspora Polijā gan bija arī pirms kara sākuma. Ukrainā kara dēļ Neatkarības diena svinēta piezemētos toņos.

Nebūs lūdzēji

Uzrunājot ukraiņus no Neatkarības laukuma (Maidana), Zelenskis svētdien atgādināja, ka karš pret Krieviju ilgst jau 1278 dienas, un par katru no tām viņš valsts iedzīvotājiem izteica pateicību saistībā ar viņu ieguldījumu Ukrainas aizsardzībā. "Ukraina vairs nekad netiks piespiesta apkaunojumam, ko krievi sauc par "kompromisu". Mums ir vajadzīgs taisnīgs miers. Mūsu ziņā ir izlemt savu nākotni," paziņoja Zelenskis. "Ukraina vēl nav uzvarējusi, bet noteikti nezaudēs. Ukraina nav upuris, tā ir cīnītājs. 

