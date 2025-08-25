Finansējuma trūkums veselības nozarē ir aktuāla problēma jau sen. Pēc Finanšu ministrijas prognozēm par vidējās algas pieaugumu valstī, arī veselības nozare nu prasa celt atalgojumu mediķiem. Prasība - par 15% palielināt algas ārstniecības personām un par 140 eiro atbalsta personālam. Iemesli tam ir dažādi. Pirmkārt, atalgojuma konkurētspējas noturēšana, bet, otrkārt, darbaspēka trūkums veselības nozarē, vēsta 360TV Ziņas.
"Ņemot kopā ārstu un māsu skaita attiecību pret iedzīvotāju skaitu, Latvija ir vienā no pēdējām, iespējams, pašā pēdējā vietā Eiropas Savienībā. Tik liels darba roku trūkums faktiski jau apdraud arī pakalpojumu pieejamību. Ir šobrīd jau Latvijā situācija tāda, ka ir pakalpojumi un speciālistu konsultācijas, kuras nav pieejamas ne par valsts naudu, ne par pašu pacientu naudu," stāsta Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs Valdis Keris.
Veselības ministrijā šādu prasību izprot. Kopējā vienošanās panākta par atalgojuma celšanu par 13,5%, kas no valsts budžeta prasītu aptuveni 135 miljonus eiro. Par arodbiedrības prasību ministrs informēs valdību un Finanšu ministriju. Tomēr to, ka finansējums algu pieaugumam mediķiem būs atrodams jau nākamā gada budžetā, vēl nevar teikt.
"Es varu apliecināt, ka premjerministre visas prasības par veselības aprūpes finansējuma uzlabojumiem nākamajā gadā zina. Viņa ir informēta par to, cik būtiski ir uzlabot gan mātes, gan bērna veselību, tai pašā laikā onkoloģijas pacientu," komentē Veselības ministrs Hosams Abu Meri.
Kamēr notiek valdības sarunas, arodbiedrība neizslēdz protestu iespēju.
"Paralēli mēs gatavosimies mūsu arodbiedrības padomes sēdei septembrī. Ja būs sekmīgas sarunas ar valdību, tad būs viena veida lēmums. Ja nebūs sekmīgas, tad mēs droši vien lemsim par pirmsstreika procedūras uzsākšanu," turpina Valdis Keris.
Kopumā veselības nozarē finansējumu nākamgad iecerēts palielināt arī ar mērķi mazināt rindas, vairot zāļu pieejamību un uzlabot kopējo veselības aprūpes kvalitāti valstī.
