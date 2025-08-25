Light rain 15.1 °C
P. 25.08
Ivonna, Ludis, Ludvigs, Patrīcija
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#rakstnieki

Izgrūst pasaulē vai pasargāt? Saruna ar rakstnieci Līsu Villadsenu

LASI.LV / Latvijas Mediji
2025. gada 25. augusts, 12:12
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 25. augusts, 12:12
Līse Villadsena.
Līse Villadsena.
Foto: Publicitātes/Anders Heinrichsen

Pie latviešu lasītājiem decembrī nonāks izcilās dāņu rakstnieces Līses Villadsenas (Lise Villadsen) romāns jauniešiem “Kvantu lēciens” (“Latvijas Mediji”, 2024, no dāņu valodas tulkojis Andrejs Vīksna), kur savijas komiski patiesa vidusskolnieka ikdiena ar sarežģītu situāciju ģimenē. Par grāmatu, rakstnieka dzīvi un lasītprieku stāsta Līse Villadsena.

Reklāma

Grāmatas jauniešiem sāki rakstīt, kad pati vēl biji pusaudze, un tavu grāmatu varoņi ir ļoti ticami. Vai iedvesmojies no īstās dzīves pieredzes, vai arī iedvesmu pusaudžu tēliem meklē kur citur? 

Pusaudža gados izlasīju milzum daudz grāmatu un jutu līdzi to tēliem. Tāpēc zinu, cik liela nozīme ir tam, ja jaunībā izdodas “sastapt” tēlus, kuru piedzīvotajā saskati arī pats savu dzīves pieredzi. Bieži saku, ka šobrīd rakstu tādas grāmatas, kādas būtu gribējusi  lasīt, kad pati biju jaunāka. Tāpēc sanāk, ka rakstu savam iekšējam pusaudzim! Daudz iedvesmojos no tā laika sajūtām un pieredzētā. Spilgti atceros sarežģītās emocijas un identitātes krīzes, ko piedzīvoju. Pusaudža gados tu visu piedzīvo pirmoreiz – kas to padara vēl spēcīgāku! 

Vai bija kāds aspekts, par kuru grāmatā “Kvantu lēciens” rakstīt tev bija visgrūtāk? 

Rakstot man vissvarīgāk ir panākt, lai nekas nebūtu melnbalts. Lai nebūtu pārspīlētu ļaundaru. Domāju, ka tas stāstu padara interesantāku, un tāda arī ir īstā dzīve – nianšu pilna. Tādēļ attēlot Astridas ģimeni bija izaicinājums. Katram ģimenes loceklim ir cita pieeja Astridas vecākās māsas Rutes situācijai, Rute cieš no spēcīgas trauksmes. Tēvs uzskata, ka meiteni jāizgrūž lielajā pasaulē, taču māte vēlas meiteni pasargāt un ietīt burbuļplēvē. Astridas domas ir tieši pa vidu šīm divām pieejām. Rakstot grāmatu, reizēm bija grūti nenostāties mātes pusē, jo, manuprāt, tēvs rīkojās pārāk skarbi. Tādēļ man vajadzēja iekāpt viņa kurpēs. Kāpēc viņam ir tik grūti pieņemt, ka gandrīz pieaugusī meita piedzīvo trauksmi? Kādas emocijas tas viņā izraisa? Sapratu, ka viņa pieeja šķiet skarba, taču tā apslēpj faktu, ka viņš patiešām baidās par sava bērna nākotni un vēlas viņu padarīt stiprāku. 

Dažādu paaudžu lasītāji garīgās veselības tēmu uztver dažādi. Kā izvēlējies pieiet šai tēmai pusaudžiem paredzētā grāmatā? Kāda attieksme pret garīgās veselības tēmu ir Dānijā? 

Varbūt izklausīsies naivi, bet, rakstot “Kvantu lēcienu”, es īpaši nepiedomāju pie tā, ka rakstu par psihisko veselību. Vairāk koncentrējos uz to, ka rakstu par ģimeni dziļā krīzes stāvoklī. Un par divām māsām, kuras mīl viena otru, taču kurām jāatrod līdzsvars sarežģītā situācijā. Garīgās veselības problēmas var skart ikvienu, jaunu vai vecu, un to redzu kā dzīves sastāvdaļu, gluži kā to, ka jebkurš varam nopietni saslimt. Visi pieņemam, ja kāds paliek mājās, jo ir saslimis ar gripu, taču diemžēl cilvēkiem ir grūtāk saprast to, ka kāds varētu kaut kur neierasties trauksmes dēļ. 

Dānijā pēdējo gadu laikā jaunieši par garīgo veselību runā ļoti atklāti, kas, manuprāt, ir labi. Kad es biju pusaudze, par to daudz nerunāja. Piemēram, par trauksmi nemaz nebiju dzirdējusi. 

Mūsdienu dāņu jaunieši ir izglītoti un zina, ka ir tādi jēdzieni kā trauksme, depresija un paškaitējums. Tas ir labi.

Jo tad, ja varam kaut ko ietērpt vārdos, mēs arī spējam par to runāt un, nonākot grūtībās, uzticēt viens otram savas domas. Taču uzskatu, ka katram personīgi joprojām ir sarežģīti dalīties garīga rakstura grūtībās ar citiem. Tas ir liels risks un tad ir nepieciešams, lai kāds arī atsaucas palīgā saucienam. Atvērtība ir pirmais solis uz situācijas uzlabošanos. 

Reklāma
Reklāma
Līse Villadsena (Lise Villadsen) "Kvantu lēciens".
Līse Villadsena (Lise Villadsen) "Kvantu lēciens".
Foto: Publicitātes

Kāda ir situācija ar pusaudžiem un grāmatu lasīšanu Dānijā? Kā, tavuprāt, var iedrošināt jauniešus vairāk lasīt? 

Dānijā tiek runāts par bērnu un jauniešu lasīšanas krīzi. Daudzas skolas cenšas iedrošināt skolēnus lasīt katru dienu, lai nostabilizētu lasīšanas kultūru, taču tas nav viegli. Mūsdienās grāmatas sacenšas ar visdažādākajām filmām un seriāliem, YouTube un TikTok aplikācijām. 

Lasīšanas burvība ir iespēja aizbēgt no savas dzīves. Pasaulē, kur bieži esam spiesti izturēties tā, kā vēlas citi, un visu laiku būt pieejamiem, tas var būt atvieglojums. Taču, apsēžoties ar grāmatu, tu izraujies no ikdienas apburtā loka. Domāju, ka mūsdienu pasaulē jauniešiem ļoti nepieciešami šādi atslodzes brīži. Tāpat, piedzīvojot pasauli ar kāda cita acīm, tu trenē savu empātijas muskuli. 

Kāda ir bijusi tava līdzšinējā pieredze ar tavu grāmatu tulkojumiem? Kādi bijuši negaidītākie un labākie brīži? 

Esmu neizsakāmi priecīga un pateicīga, domājot par to, ka manas grāmatas lasa pusaudži tik dažādās pasaules vietās. Spēt uzrunāt pusaudžus Vācijā, Nīderlandē, Anglijā, Latvijā un citviet ir brīnišķīgi! 

Man patīk komunicēt ar tulkotājiem; ir aizraujoši izsekot tam, kā viņi nedaudz pielāgo tekstu, lai tas viņu valsts lasītājiem neizklausītos savādi. Bija lieliska pieredze ar nīderlandiešu tulkotāju, kura pat atrada kļūdas manā romānā “Nomaldīties”, ko neviens cits iepriekš nebija pamanījis, ne dāņu izdevējs, ne kāds no dāņu redaktoriem. Runa bija par nekonsekventi lietotiem debespušu nosaukumiem, un viņa arī atrada tiešās runas frāzi, kas bija piedēvēta ne tam tēlam, kuram bija paredzēts to teikt. Tas bija iespaidīgi! 

Kādu rakstnieku darbus tu lasi izpētes nolūkiem, un kādus – atpūtai brīvajā laikā? 

Man patīk iegrimt literatūras pasaulē tīri izklaides pēc. Protams, es arī daudz lasu, jo uzskatu, ka tas ir mans pienākums un daļa no rakstnieka darba. Amerikāņu rakstniece Džendija Nelsone (Jandy Nelson) radījusi fantastiskus un izcili uzrakstītus stāstus jauniešiem, no kuriem es gribētu izcelt grāmatu I’ll Give You the Sun. Protams, viens no maniem mīļākajiem rakstniekiem ir arī Džons Grīns. Un īpaša vieta manā sirdī ir Stīvenam Kingam, kurš ir gan prasmīgs rakstnieks, gan lielisks mentors jaunajiem rakstniekiem. Ja sapņo uzsākt rakstīt, tiešām iesaku viņa rakstniecības Bībeli On Writing. 

Ko vēl tu vēlētos pateikt saviem jauniegūtajiem latviešu lasītājiem? 

Ceru, ka latviešu lasītājus uzrunās Astridas stāsts “Kvantu lēcienā”. Un ceru, ka viņi aizdomāsies par to, kā mentālā veselība ietekmē ne vien to cilvēku, kurš saskaras ar grūtībām, bet arī visu ģimeni un pārējos viņam apkārt. Garīgās veselības grūtību skartajam cilvēkam tas ir papildu slogs, jo viņi paši apzinās, ka rada sarežģījumus citiem. Ceru, ka latviešu lasītāji domās, ka tēli stāstā rīkojas pēc labākās sirdsapziņas un ka viņi rīkojas, mīlestības vadīti. Visbeidzot, vēlu latviešu lasītājiem daudzus lieliskus brīžus ar dažādām grāmatām – grāmatas spēj atvērt mūsu prātus. 

Grāmata izdota ar Eiropas Savienības programmas “Radošā Eiropa” atbalstu; grāmatas izdošanu atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija. 

Meklē grāmatu šeit

KONTEKSTS

Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.

Jaunākās grāmatas meklē izdevniecības veikalā šeit

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Reklāma
Tēma
Izdevniecība "Latvijas Mediji"
Tēmturi
#rakstnieki
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
DDvestkopa

Dārzs un Daba vēstkopa

Pieraksties vēstkopai un saņem aktuālo dārza darbu kalendāru un rakstu izlasi katru nedēļu.

PIERAKSTIES ŠEIT

Dārzs un Daba vēstkopa

Pieraksties vēstkopai un saņem aktuālo dārza darbu kalendāru un rakstu izlasi katru nedēļu.

PIERAKSTIES ŠEIT
PAR SVARĪGO
Reklāma