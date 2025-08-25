Džemma – tik vienkāršs un nepārprotams nosaukums dots tik daudznozīmīgu mākslas darbu autores Džemmas Skulmes darbu izstādei viņas 100. dzimšanas dienā. Latvijas mākslas ikonas jubilejas ekspozīcija Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā uzsver Skulmes veikumu, atspoguļojot mākslas un sabiedrības dzīvi padomju okupācijas laikā, kā arī viņas spēju runāt par būtisko sev un tautai, neskatoties uz toreizējām ideoloģisko prasību važām, vēsta 360TV Ziņas.
Latvijas kultūras un mākslas ikona, mākslinieku savienības vadītāja un arī aktīva Atmodas laika sabiedriskā darbiniece, kura spēja iedvesmot un iedrošināt ne tikai caur mākslu, bet arī ar trāpīgiem vārdiem un domām. Džemma arī saņēmusi pirmo Purvīša balvu par mūža ieguldījumu mākslā un Triju Zvaigžņu ordeni. Šodien viņas vārds ir uz Latvijas bankas izdotās īpašās jubilejas monētas otas triepiena formā.
“Man tā virsdoma bija parādīt, cik viņas māksla ir aktuāla un cik viņa ir šodienīga. Tā runā par to, ko mēs katru dienu domājam pasaules ģeopolitiskajos apstākļos – kas mēs esam, kā mums izturēties, kas ir mūsu saknes? Kvēlais gleznieciskais žests, tā nebaidīšanās, tā ieiešana riskā, ko viņa pati saka – tas ir svarīgi. Un tas ir tas unikālais,” stāsta Sandra Krastiņa, izstādes kuratore un dizainere.
Krastiņa Džemmu sauc par zīmolu gan padomju Latvijas sabiedrībai, gan atmodas laika strāvojumiem, gan arī šī gadu simteņa meklējumiem. Skulme neesot varējusi darboties pa pusei, viņa gājusi līdz galam gan mākslā, gan sabiedriskajās aktivitātēs, diplomātiski sadzīvojot ar padomju uzspiesto obligāto saturu mākslā un radošo brīvību.
Džemmas Skulmes 100. dzimšanas dienai veltītā izstāde būs apskatāma līdz pat janvāra beigām.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu