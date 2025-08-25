Pēc vairāk nekā 20 gadu pārtraukuma Latvijas Nacionālais rakstniecības un mūzikas muzejs, kas tagad atrodas Vecrīgā, Mārstaļu ielā 6, 3. septembrī, atklās jauno pastāvīgo ekspozīciju "Prokrastinācija un radīšana", kas veltīta abām muzejā pārstāvētajām radošajām nozarēm – latviešu rakstniecībai un mūzikai. Tā vēstīs par rakstnieku un mūziķu personībām, uzsverot tieši radīšanas procesu.
Ekspozīcijā izgaismosies radošuma cilvēciskie aspekti, par kuriem maz vai nemaz nav rakstīts klasiskos pētniecības avotos: radīšanas rituāli, iedvesmas avoti, aizraušanās un dažādas iemīļotas ikdienas nodarbes, kas aizved pie neatkārtojamiem ģeniāliem, izciliem, radošiem darbiem rakstniecībā un mūzikā.
"Ekspozīcija "Prokrastinācija un radīšana" ir kultūrsociāls skatījums uz divām no skaistākajām latviešu nacionālās kultūras valodām – rakstniecību un mūziku – laika posmā no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām. Apzināti izplūdinot tradicionāli ierastās muzeja un tā pieredzes robežas, ekspozīcijā atklājas rakstnieku un mūziķu cilvēciskā pasaule – vaļasprieki, ieradumi un prokrastinācijas stigas, kas bieži vien kļūst par radīšanas ceļu. Deviņās tematiskajās daļās ietvertās 98 personības ir vēstneši, kuru pieredzē atklājas latviešu radošuma plašums. Muzejs atver durvis un ieslēdz gaismu. Turpinājums var būt arī tavās domās, balsī vai tukšā lappusē," notikumu raksturo Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja direktore Iveta Ruskule.
"Ekspozīcija ir dalīta personību interešu un prokrastinācijas paradumu daļās, tajā nav saskaņota laika līnija. Mēs it kā strukturāli to izjaucam pārcērtot. Nojaucam sajūtu, ka laiks ir kāda distance no pagātnes uz nākotni," par ekspozīciju stāsta tās māksliniece Anna Heinrihsone.
Ekspozīcijas atvēršana ir Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja simtgades centrālais notikums.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu