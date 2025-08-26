Likās, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 32. kongress Jelgavā virzīsies pa pierastām sliedēm. Kas nu tur būtu liels sanāksmes uzdevumos – pārvēlēt organizācijas vadību, tas ir, par priekšsēdētāju atstāt "veco", no 2017. gada vēlēto Gintu Kaminski, par vietnieku novadu būšanās arī iepriekšējo – saldenieku Māri Zustu (Zaļā partija) un piemeklēt kandidātu vietnieka amatam no valstspilsētām, jo, āre, Andris Rāviņš paspēlējis ilgus gadus turēto Jelgavas pilsētas galvas godu un kā bijušais varēja ieņemt krēslu LPS prezidijā, tikai līdz tika iebalsots jaunais vietnieks Valmieras domes priekšsēdētājs Jānis Baiks ("Valmierai un Vidzemei"). 

Līdzīgi bēdīgs likteņa trieciens kā Rāviņu skāris vēl vairāku novadu vadītājus, Zemnieksavienības veterānus. Turklāt administratīvi teritoriālās reformas gaitā likvidēti un apvienoti sīkie novadiņi, līdz ar to kongress iezīmēja ZZS monopola beigas un krasu ietekmes samazināšanos provincē, saglabājot vien atsevišķus varas bastionus.

Sīks saraucies Kaminska kunga ganāmpulks, delegāti pārstāvēja knapi pāri 40 pašvaldībām. Kongress pulcējās pirmoreiz pēc vietvaru vēlēšanām, vecie krabji, kopskaitā divdesmit atkārtoti ievēlētie 43 pašvaldībās, apskāvās un sasveicinājās ar priekpilnu – čau! Pasniedzot buljona pīrādziņus, siera salātu groziņus, smalkmaizītes un kafiju, tika meklēta saskare un iepazīšanās ar jaunievēlētiem gurķiem, vēl pasvešajiem domju vadītājiem, lai biedriskā atmosfērā uzņemtu pašvaldnieku ģimenē kā pilntiesīgus locekļus un apzinīgus aizsāktā turpinātājus.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē