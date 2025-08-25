Ukrainas Ārlietu ministrija pirmdien nosodīja amerikāņu kinorežisora Vudija Allena dalību Maskavas Starptautiskajā kino nedēļā, paužot, ka tas ir apvainojums ukraiņu aktieriem un kinematogrāfistiem, kas nogalināti vai ievainoti Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara gaitā.
Piedaloties festivālā, kas apvieno Krievijas diktatora Vladimira Putina atbalstītājus un ruporus, Allens apzināti piever acis uz zvērībām, ko agresorvalsts jau 11 gadus katru dienu veic Ukrainā, teikts paziņojumā.
Kultūru nekad nedrīkst izmantot, lai attaisnotu noziegumus vai kalpotu par propagandas instrumentu, norādīja ministrija.
"Mēs stingri nosodām Vudija Allena lēmumu ar savu uzrunu svētīt Maskavas asiņaino festivālu,"
teikts paziņojumā.
Režisors pasākumā Maskavā svētdien piedalījās videokonferences režīmā, foruma dalībniekus uzrunājot no liela ekrāna.
Dažas dienas pirms kino nedēļas sākuma projekta preses dienests paziņoja, ka Allens ieradīsies Maskavā, bet vēlāk precizēja, ka viņš uzstāsies tiešsaistē.
Starptautiskās kinonedēļas ārzemju dalībnieku vidū, kas personīgi ieradušies Maskavā, ir serbu režisors Emirs Kusturica un amerikāņu aktieris un kaskadieris Marks Dakaskoss, kas 90. gados daudz filmējies asa sižeta filmās.
