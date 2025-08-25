Inovatīvas tehnoloģijas kļūst arvien izplatītākas ceļošanas un viesmīlības nozarēs, un saskaņā ar jauno vadošās finanšu tehnoloģiju platformas “Adyen” 2025. gada viesmīlības un ceļojumu pārskatu*, gandrīz katrs trešais latvietis pēdējā gada laikā ir izmantojis mākslīgo intelektu (MI), lai plānotu savus ceļojumus vai atpūtas braucienus. Turklāt vietējie patērētāji sagaida, ka uzņēmumi šajā nozarē ieviesīs vēl modernākus digitālos risinājumus.
Pārskats atklāja, ka gandrīz trešdaļa latviešu pēdējā gada laikā ir izmantojuši mākslīgā intelekta rīkus ceļojumu plānošanā. Piemēram, 68% cilvēku, kas izmanto mākslīgo intelektu, atzīst, ka tas palīdz saņemt ceļojumu ieteikumus ātrāk nekā citos informācijas kanālos. Savukārt 72% respondentu norāda, ka mākslīgais intelekts palīdz arī problēmu risināšanā ceļojuma laikā. Lai gan daļa sabiedrības jau aktīvi izmanto šos rīkus, ievērojama daļa jeb 39% joprojām apgalvo, ka nekad neapsvērtu iespēju izmantot mākslīgo intelektu ceļojumu plānošanā.
Adyen Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona vadītājs Tobiass Linds (Tobias Lindh) norāda, ka mākslīgais intelekts kļūst par daļu no ikdienas patērētāju uzvedības, tostarp arī tūrisma nozarē.
"Ceļojumu plānošana ar mākslīgā intelekta palīdzību vairs nav nišas parādība – arvien vairāk cilvēku izmanto MI, lai atklātu jaunus galamērķus un pielāgotu atpūtu savām individuālajām vajadzībām. Tas skaidri parāda, ka patērētāji no ceļojuma plānošanas sagaida ātru, vienkāršu un personalizētu pieredzi," viņš uzsver.
Mākslīgā intelekta plašāka izmantošana nav vienīgā digitālā inovācija, kas ienāk ceļojumu un viesmīlības nozarē. Piemēram, gandrīz katrs ceturtais Latvijas patērētājs vēlētos izmantot pašapkalpošanās kioskus, lai atvieglotu un paātrinātu reģistrēšanos viesnīcā un izrakstīšanos no tās. Savukārt 21 % latviešu sagaida, ka tiks ieviesti virtuālās realitātes rīki, kas ļautu detalizētāk aplūkot naktsmītnes pirms rezervācijas veikšanas. Katrs piektais aptaujātais norāda, ka sociālajiem tīkliem būtu jāatvieglo ceļojumu plānošana un jāļauj veikt rezervāciju turpat platformā.
Aptauja arī atklāja, ka Latvijas patērētāji ceļojumu plānošanas procesā sagaida ātrumu, personalizāciju un ērtu norēķinu pieredzi. Konkrēti, 30 % respondentu norādīja, ka viņiem ir svarīgi, lai maksājumi par ceļojumu rezervācijām noritētu ātri un bez sarežģījumiem. “Ceļojuma plānošanas pieredzei jābūt vienmērīgai no sākuma līdz beigām, un tieši ērtai, netraucētai norēķinu sistēmai šeit ir izšķiroša nozīme. Tas ir brīdis, kad ceļojumu un viesmīlības nozares uzņēmumiem paveras iespēja spert kvalitatīvu soli uz priekšu un izcelties konkurentu vidū,” uzsver Linds.
Reputācijai joprojām ir nozīme
Lai gan jauni tehnoloģiskie risinājumi kļūst arvien populārāki ceļotāju vidū, digitālie kanāli var radīt arī potenciālus riskus, ja tos neizmanto atbildīgi. Katrs piektais respondents atzina, ka viņu satrauc krāpniecības risks, rezervējot ceļojumus, piemēram, maksājot par aviobiļetēm vai naktsmītnēm. Tikmēr 31 % latviešu izvairās saglabāt savu maksājumu informāciju tīmekļa vietnēs vai mobilajās lietotnēs tieši šādu bažu dēļ.
Pēc Linda teiktā, Latvijas patērētājs ir digitāli zinošs, taču piesardzīgs. "Uzņēmumiem, kas spēj apvienot modernus, gudrus rīkus ar ērtu rezervācijas procesu un drošiem, lokalizētiem maksājumu risinājumiem, ir būtiska priekšrocība. Runa nav tikai par jaunu tehnoloģiju ieviešanu – svarīgi ir veidot uzticību ikvienā posmā. Mākslīgais intelekts padara ceļojumu plānošanu ātrāku un vienkāršāku, taču, pieņemot galīgo pirkuma lēmumu, izšķiroši faktori joprojām ir tirgotāja uzticamība, caurskatāmība un reputācija," norāda Linds.
*Adyen 2025. gada viesmīlības un ceļojuma pārskats šeit.
