2026. gada budžetu valdība veido ar apziņu, ka vārds "taupība" iededzināts smadzenēs kā ar kvēlojošu dzelzi. 

Nu, vai vismaz tādu iespaidu sabiedrībā valdība vēlas radīt, jo, raugoties no praktiskā viedokļa, valsts izdevumu samazināšanai 2026. gadā izdarīts nav īpaši daudz. Runāts par to gan ir daudz, bet rezultāti visai nepārliecinoši. Gada sākumā premjeres Evikas Siliņas plaši izreklamētā cīņa pret birokrātiju un, jādomā, arī izšķērdību valsts pārvaldē kopīgi ar uzņēmēju pārstāvjiem izčākstēja par dažiem desmitiem birokrātiju mazinošu priekšlikumu, tie galvenokārt attiecās uz būvniecības procesu. Šāds rezultāts nebūtu slikts, ja vien tas būtu pirmais solis birokrātijas mazināšanā, bet šobrīd šķiet, ka runa ir par pēdējo. Diemžēl kopš pavasara sabiedrisko attiecību kampaņas par birokrātijas mazināšanu vairs ne čiku, ne grabu. Turklāt lielākā daļa priekšlikumu būvniecības birokrātijas mazināšanai bija tapuši Ekonomikas ministrijas dzīlēs jau pērn, tagad tie vienkārši ar uzņēmēju palīdzību tika nodemonstrēti sabiedrībai. Turklāt daļa no šiem priekšlikumiem prasa likumdošanas izmaiņas, tādēļ tie iestrēguši Saeimas gaiteņos un vēl nav zināms, kad tiks apstiprināti.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē