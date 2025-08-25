Polija nevarēs apmaksāt Ukrainai satelītinterneta pakalpojumu "Starlink", jo prezidents Karols Navrockis uzlicis veto grozījumiem likumā par palīdzību Ukrainas pilsoņiem, vēsta ziņu aģentūra "Reuters".
"Ar likumu, kam prezidents Navrockis uzlika veto, tika pagarināts termiņš palīdzības sniegšanai, tas ir, finansējumam no Ukrainas palīdzības fonda līdz nākamā gada marta beigām," aģentūra citē Polijas Digitālo tehnoloģiju ministrijas preses pārstāvi.
Tādējādi no 1. oktobra Varšavai vairs nebūs juridiska pamata turpināt maksāt par "Starlink" Ukrainai.
"Tās ir beigas "Starlink" internetam, ko Polija nodrošina kara plosītajai Ukrainai. Tas nozīmē arī atbalsta beigas Ukrainas valdības datu glabāšanai drošā vietā," platformā "X" notikušo komentēja digitālo tehnoloģiju ministrs Kšištofs Gavkovskis.
Polija par "Starlink" pakalpojumu Ukrainai maksā aptuveni 50 miljonus dolāru gadā, iepriekš paziņoja ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis.
