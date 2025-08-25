Apvienotajā Karalistē (AK) darbojas vairāk nekā 50 tā dēvētās pedofilu mednieku grupas, kurās apvienojušies brīvprātīgie ar mērķi sameklēt un aizturēt tos noziedzniekus, kuri tiešsaistē (un ne tikai tiešsaistē) seksuāli uzmācas bērniem. Vienā no šādām grupām – "365 Hunters" – darbojas latvietis Edgars Blūms. Pateicoties viņam, man bija iespēja redzēt, kā notiek kāda londonieša aizturēšana.
Rūpīgi vākti pierādījumi
Ir agra sestdienas pēcpusdiena, meklējamais cilvēks dzīvo Īslingtonā, uz ziemeļiem no Londonas centra. Tā kā ne visi uz plānoto aizturēšanu var ierasties, tad diviem "365 Hunters" pārstāvjiem pēdējā brīdī apsola pievienoties citas grupas "Dope" pārstāvis, kuru nākas nedaudz pagaidīt. Tikmēr ir laiks izpētīt apkārtni.
Zināms, ka meklētais 31 gadu vecais vīrietis strādā apsardzes firmā, tāpēc jāgatavojas uz nopietnu pretestību. Iepriekš rūpīgi savākti pierādījumi par viņa uzmākšanos 14 gadus vecai meitenei tiešsaistē. Labi zinot viņas norādīto vecumu, pedofils ir sūtījis nepiedienīgus videomateriālus, kur pats redzams masturbējot, un pieprasījis nepilngadīgajai meitenei filmēt šādus video arī pašai. Jāatzīmē, ka reālajā dzīvē šāda meitene neeksistē, tas ir sociālajos tīklos speciāli izveidots viltus profils pedofilu ķeršanai. Aizdomās turamā īstais vārds ir zināms, taču publiskot to nevaru, jo persona tiesā nav atzīta par vainīgu. Tādēļ pagaidām sauksim viņu par Reju.
Kad visi ieradušies, vēlreiz tiek pārskatīta informācija, Reja fotogrāfijas un sarakste, lai izvairītos no iespējas kļūdīties. Šoreiz situācija ir sarežģītāka, jo jātiek iekšā daudzdzīvokļu mājā, kur pie ieejas ir kods, tāpat jāizvilina puisis no dzīvokļa, jo privātā telpā iekšā iet nedrīkst.
Talkā tiek ņemta ēdienu piegādes kompānijas "Uber Eats" kaste, vienam no grupas – Džejam – izliekoties, ka tiek piegātāts pasūtītais ēdiens. Edgars un Stjū tikmēr slēpjas aiz krūmiem. Līdzko atvērtas ieejas durvis, lai ielaistu Džeju, tā ielavās arī pārējie, sākumā slapstoties kāpņutelpā.
Lūgšanās un draudi
Durvis 3. stāva dzīvoklī atver Reja tēvs, tādēļ Džejs iesaistās ilgākā sarunā, gaidot, kad iznāks pats meklējamais.
Kad Rejs, tērpies tikai nošmulētās treniņbiksēs, beidzot pārkāpis ieejas durvju slieksni, tiek dots signāls, un puiši zibenīgi metas pa kāpnēm augšā, sagrābj Reju aiz rokām. Izceļas cīniņš, pievienojoties Reja tēvam, mazākajiem brāļiem un mātei, taču grupas dalībnieki ir daudz pieredzējušāki un darbojas saskaņoti, galu galā aizvelkot Reju turpat tālāk uz balkona,
lai izskaidrotu, kādēļ tiek veikts tā saucamais "citizens arrest", latviski – "pilsoņu arests", kas nozīmē aizturēšanu, ko veic nevis policija, bet gan viena vai vairākas cilvilpersonas.
Paša Reja noturēšana nesagādā nekādas grūtības, jo gaidītā muskuļotā apsarga vietā ir maza auguma nošņurcis puisis ar brillēm, taču ik pa brīdim sākas grūstīšanās, šurpu turpu skraida Reja tēvs un brāļi, kuri noskaņoti ļoti agresīvi, izskatās, ka tūlīt ies vaļā pamatīgs kautiņš. Notiekošais tiek filmēts, Rejam tiek parādīti ekrānuzņēmumi no tiešsaistes diskusijām, minēti un paskaidroti attiecīgie likuma panti. Reja ģimenes pārstāvji paši sāk zvanīt policijai.
Kamēr tiek gaidīta policija, tikmēr Reja brāļi izskrien no dzīvokļa ar koka nūju rokās, taču tēvs abiem sadod pa ausīm un aiztrenc prom. Arī pats Rejs ik pa brīdim mēģina izrauties vai uzbrukt, bļaujot, ka neko ne par kādu interneta saraksti nezina, un cenšas pierunāt palaist uz tualeti, aiziet apģērbties. Lūgumi mijas ar draudiem, tiek saukti palīgā arī kaimiņi, kuri izvēlas turēties pa gabalu.