Pagājušajā nedēļā Ķengaragā uz ielas atrastais mazulis šobrīd nodots audžuģimenes aprūpē, apliecināja Rīgas valstspilsētas pašvaldības bāriņtiesas Ginta Subbota.
Tas, cik jaundzimusī meitenīte ilgi atradīsies pie audžuģimenes, būs atkarīgs no lietas tālākās izmeklēšanas, kurā arī tiks noskaidrots, vai mazulis būs juridiski brīvs. Subbota nevarēja komentēt, vai sieviete, kura atstāja mazuli uz ielas, bijusi viņa māte.
19. augusta rītā ap plkst.6 Festivāla ielā tika atrasta segā ietīta jaundzimusi meitene. Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka otrdien ap plkst.3.40 bērnu uz ielas ir atstājusi tobrīd nenoskaidrota sieviete.
Valsts policija jau ir noskaidrojusi meklētās sievietes identitāti un viņa pagājušajā nedēļā tika aizturēta. Policija turpina izmeklēt apstākļus, tāpēc plašākus komentārus nesniedz, piemēram, netiek precizēts, vai sieviete ir bērna māte.
Zināms, ka sieviete ir Moldovas pilsone.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu