Sestdien, 23. augustā Mežaparka Lielajā estrādē ar vērienu noslēgusies "Prāta vētras" 2025. gada "Pirmās dienas tūre". Līdz ar pēdējām koncerta notīm Mežaparka priedes izgaismoja krāšņa uguņošana visu 50 tūkstošu koncerta apmeklētāju aplausu pavadībā. Aplūko foto no koncerta!
"Ievibrējām sevi un atnākušos, esam joprojām saviļņoti! Mīļie klausītāji, jūs ienesāt sauli mūsu sirdīs un aizgaiņājāt rudenīgo noskaņojumu! Paldies ikvienam, kurš elpoja ar mums vienā ritmā šajā koncerttūres vasarā," pateicas "Prāta vētra" – Renārs Kaupers, Māris Mihelsons, Jānis Jubalts un Kaspars Roga.
"Paldies mūsu ģimenēm, draugiem, mūziķiem, partneriem, atbalstītājiem un komandai par turnejas uzburšanu no pirmā domas pavediena līdz koncerta dienai. Katram puzles gabaliņam ir nozīme, lai šie koncerti izdotos tieši tādi, kā esam izsapņojuši," turpina grupa.
"Prāta vētra" pateicas saviem draugiem – basģitāristam Ingaram Viļumam, ģitāristam Uldim Beitiņam, bundziniecei Nelli Bubujancai un bekvokālistu trio Lindai Anetei Rušeniecei, Unai Danielai Aizgalei un Paulai Saijai. Īpašs bravo pūšaminstrumentu sastāvam – Kārlim Vanagam, Laurai Rozenbergai un Andrim Augstkalnam. Kā arī koncerttūres viesiem – mūziķim Gustavo, Chris Noah, Emilijai un Jelgavas violetajam korim.
2025. gada "Pirmās dienas tūre" skaitļos:
- Koncertus Jelgavā, Valmierā, Ventspilī, Daugavpilī un Rīgā kopā apmeklēja vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku;
- Tūres laikā lietus seku likvidēšanai iztērētas 4 fūres ar mulču un šķeldu;
- Koncertos izmantoti gandrīz 8 km dažādu žogu;
- Grandiozās skatuves izmērs – 44 m x 38 m;
- Kaspara Rogas un Helvija Fiņķa režisētās ekrānu vizualizācijas varēja redzēt uz vairāk kā 500 kvadrātmetru LED ekrāniem;
- Skatuvi apgaismoja aptuveni 860 gaismu iekārtas;
- Skatuves konstrukcijas, skaņa, LED ekrāni, gaismu tehnika un pārējais koncerta aprīkojums ceļoja 30 fūrēs.
Koncerta noslēgumā “Prāta vētras” solists Renārs Kaupers iepriecināja, sakot: “Draugi, uz tikšanos Liepājā!” Līdz ar to nākamā gada plāns ir skaidrs – “Pirmās dienas tūres” turpinājums būs Liepājā, 2026. gada 18. jūlijā Liepājas stadionā “Daugava”. Biļetes uz koncertu jau pieejamas jaunajā mājaslapā ekase.lv.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu