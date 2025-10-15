Čiekurkalnā, atvērts jauns suņu laukums, kas sniedz iespēju mājdzīvniekiem droši un aktīvi pavadīt laiku, brīvi spēlēties un fiziski attīstīties, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļā.
Jaunais suņu laukums atrodas starp Čiekurkalna 1. līniju un dzelzceļu. Projektu īstenojusi Rīgas pašvaldība, sadarbojoties ar Čiekurkalna attīstības biedrību, kā arī balstoties uz tās iniciatīvu un aktīvo iesaisti projekta gaitā.
Laukums ir piemērots un drošs gan lieliem, gan maziem suņiem - tā teritoriju norobežo cinkots un krāsots žogs 1,70 metru augstumā, lai lielākie suņi nevarētu to viegli pārlēkt.
Savukārt vārtu konstrukcija izstrādāta tā, lai tie piekļautos segumam pietiekami cieši, novēršot iespēju mazākiem suņiem izkļūt pa apakšu.
Laukuma platība ir 935 kvadrātmetri.
Lai veicinātu suņu veiklību un koordināciju, sportiskajās treniņu joslās izvietoti trīs horizontāli baļķi, kas piemēroti gan fiziskās sagatavotības uzlabošanai, gan dresūras treniņiem.
Saimnieku ērtībai laukumā ir uzstādīti divi soli ar atzveltni, tīrības uzturēšanai laukumā novietota atkritumu tvertne. Laukums suņiem un to saimniekiem ir pieejams visu diennakti.
Projekts kopumā izmaksāja gandrīz 23 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Darbus veica SIA "Fixman".
Kā liecina "Firmas.lv" informācija, SIA "Fixman" reģistrēta 2007. gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 2828 eiro.
Kopumā 76,24% uzņēmuma kapitāla daļu pieder Mikam Lukstiņam, bet 23,76% kapitāla daļu - Ilzei Briedei.
Pērn uzņēmums strādāja ar 3,4 miljonu eiro apgrozījumu un 207 130 eiro peļņu.
