Latvijas Teātra darbinieku savienība paziņojusi, kuri aktieri šogad saņems "Spēlmaņu nakts" balvu par mūža ieguldījumu skatuves mākslā – Liepājas teātra aktrise Aina Karele un Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra aktieris Jakovs Rafaļsons.
Pretendentus balvai "Par mūža ieguldījumu skatuves mākslā" izvērtē un apstiprina Latvijas Teātra darbinieku savienības valde. Pagājušās – 2024./2025. gada – sezonas teātra gada balvas "Spēlmaņu nakts" nominanti 16 kategorijās tika paziņoti jūnijā. Uzvarētājus uzzināsim gadskārtējā teātra balvu pasniegšanas svinīgajā ceremonijā 23. novembrī, kas šoreiz notiks Dailes teātrī. Tur arī suminās aktierus, kas saņems balvu par mūža ieguldījumu. Pilnu aizvadītās sezonas "Spēlmaņu nakts" nominantu sarakstu var aplūkot Latvijas Teātra darbinieku savienības mājaslapā internetā.
Kā raksta teātra kritiķe Edīte Tišheizere, Ainai Karelei (1942) Liepājas teātris ir bijusi vienīgā darbavieta vairāk nekā 60 gadu garumā. "Ja vajadzētu atrast vienu vārdu Ainas Kareles daudzo nospēlēto lomu apzīmēšanai, tas būtu "sievišķība". Sievišķība visplašākajā amplitūdā – sākot ar trauslām meitenēm un visādām princesēm, beidzot ar padauzām, karalienēm un trakām večām, sākot ar maigu pakļāvību, turpinot ar galēju pazemību un beidzot ar traku grimšanu grēkā vai uzvarošu sava spēka apziņu," raksta E. Tišheizere. Īpaša nozīme aktrises radošajā mūžā bijusi Oļģertam Kroderam. Tomēr loma, kas visprecīzāk izsaka pašas aktrises personību, tapusi Valda Lūriņa iestudētajā aizrautīgajā atmodas laika "Šveikā" (1986) – daiļā, par spīti karam un briesmām bezrūpīgā Vendlera kundze, kurai, grābjot pilnām saujām aizliegtu mīlu un citas baudas, bija divi kaujas saucieni: "Vīnu!" un "Uguni!" "To reibinošo dzīvesprieku un temperamentu Aina nav pazaudējusi nekad. Un droši vien liek lietā arī tagad, vadot ekskursijas Liepājas teātrī un strādājot par tā arhīva, tātad vēstures, glabātāju," raksta E. Tišheizere.
Jakovs Rafaļsons (1946) Valsts Rīgas krievu drāmas teātrī (no 2006. gada – Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris) sāk strādāt 1991. gadā. Sākotnēji J. Rafaļsonam tiek piedāvātas "mazas" lomas, taču drīz teātra repertuārs kļūst neiedomājams bez J. Rafaļsona spēcīgajām, spilgtajām, enerģētiskajām un daudzveidīgajām lomām. "Meistarīgi un ar lielu pietāti pret darbu, autoriem, tēliem, režisoriem Jakovs Rafaļsons kopj aktiera profesijas standartus visaugstākajā profesionālajā līmenī – mākslinieks ir pastāvīgajos radošajos meklējumos: viņš pilnveido savus tēlus ar lielāku dziļumu un ar sīkiem žestiem, manierēm, pieradumiem un rakstura niansēm, un viņš pilnveido arī sevi, lasot un mācoties no pasaules kultūras nozīmīgākajām, talantīgākajām un gudrākajām figūrām. Viņa bagātā dzīves pieredze, apvienojoties ar spožu erudīciju, stipru empātiju un smalku prasmi ievērot detaļas raksturos un attiecībās, palīdz viņam spēlēt pārliecinoši, dabiski, spilgti un precīzi – ar balsi, ar toni, ar seju, ar augumu, ar visu savu būtību. J. Rafaļsonam padodas gan komiskais, gan traģiskais, viņš prot piepildīt ar jēgu gan vārdu, gan klusumu – viņā izteiksmīgums ir neatkārtojams," raksta M. Čehova teātra pārstāve Lina Ovčiņņikova. "Vienlīdz svarīgi atzīmēt J. Rafaļsona personības ietekmi latviešu un krievu kultūras mijiedarbībā, priekšplānā izvirzot cilvēcību, cilvēciskās vērtības un ideālus. Aktieris, piedzīvojot savu vecāku vēstures griežu ietekmi uz ģimeni, nāciju, dzimteni, likteņiem, vairākkārtīgi ir uzsvēris, ka dzīvot Latvijā tā ir lielākā laime, strādāt teātrī – likteņa reveranss." Aizvadītās sezonas "Spēlmaņu nakts" nominanti izvirzīti 16 kategorijās, pilnu to sarakstu var aplūkot Teātra darbinieku savienības mājaslapā. Nominācijai "Gada lielās formas izrādei" izvirzīti iestudējumi "Arkādija" (Jaunais Rīgas teātris), "Burvju kalns" (Valmieras teātris), "Dzen savu arklu pār mirušo kauliem" (Dailes teātris), "Nacionālais kanāls" (Latvijas Nacionālais teātris), "Rītausma Vakaros" (Liepājas teātris). Kategorijā "Gada mazās formas izrāde" – "Alfas" ("Dirty Deal Teatro"), "Dievs ir šeit" (Liepājas teātris), "Ilgu tramvajs" (Latvijas Nacionālais teātris), "Metamorfoze" (Liepājas Leļļu teātris), "Laikmetīga masku komēdija: Sapņotāji" (Latvijas Kultūras akadēmija).
