Grupai "Citi zēni" pievienojies jauns vokālists – līdzšinējais bundzinieks Toms Jēkabs Kagainis, kurš debitē ar dziesmu "Smalkais stils".
"Šķiet, ka ikkatram mājās reiz ir bijusi sekcija, kas pilna ar tikai svētkiem paredzētiem tējas tasīšu komplektiem, “izejamajām” kristāla glāzītēm un cukurtrauku, kas pilns ar Jelgavas cukuru. Protams, šim komplektam ķerties klāt drīkst tikai īpašos svētkos," ar saviem novērojumiem par katra latvieša mājām dalās grupas bundzinieks un viens no dziesmas autoriem Toms Jēkabs Kagainis: "Dziesma ir veltījums visiem tiem, kas zina, kāpēc Hiacinte ir nevis Burka, bet Burkā kundze."
"Mēs izaugām mājās, kurās joprojām laiku pa laikam gan vecākiem, gan vecvecākiem piezogas vēlme iekrāt, paslēpt vai paglabāt. Ir tikai likumsakarīgi, ka daļu no šīs dzīvesziņas esam pārmantojuši arī mēs. Tieksme uz kaut ko labāku nekā mums šobrīd ir pieejams ir cilvēcīgs un tajā pašā laikā – neizprotams fenomens," tā jaunāko dziesmu "Smalkais stils" raksturo grupas solists un saksofonists Dagnis Roziņš.
Dziesmas videoklips šoreiz ved skatītājus pa Rīgas ielām vakariņu formā. Ripojošos restorānu galdiņus pavada improvizācijas teātra "Četri brāļi" dalībnieki – Jānis, Oskars, Juris un Mārtiņš (Kozmens), kuri ir arī videoklipa galvenie tēli. Klipa režisors Mārtiņš Goldbergs šoreiz to raksturo kā “vienkāršu atbildi uz šķietami bezjēdzīgu, bet jautru jautājumu – kas notiktu, ja vakariņas būtu uz riteņiem?” Videoklips, kas uzņemts Rīgā, apvieno grupas un improvizācijas teātra dalībniekus.
"Smalkais stils" arī ir pirmā dziesma, kurā vokālista lomā sevi piesaka grupas bundzinieks Toms Jēkabs Kagainis. Solists Jānis Pētersons komentējot debiju saka: "Neko pielikt, neko atņemt. Toms jau kādu laiku mums grupā ir radošā dvēsele un šķietami tas bija tikai laika jautājums līdz viņam nepietiks tikai ar sitaminstrumentālista pienākumiem. Šoreiz viņš repo, nākamreiz varbūt dejos? Viņam griesti nav robeža un tas ir pats labākais!"
Šis ir trešais singls pēc grupas iepriekšējā albuma "Cits līmenis" un tas seko dziesmai "Galvenais (Nevīst un viss)". Pagaidām nav skaidrs vai nākotnē ir gaidāms jauns grupas albums.
"Labākās lietas dzīvē notiek negaidot," lakonisks savā komentārā ir ģitārists Krišjānis Ozols.
Mūzikas autors – Toms Jēkabs Kagainis, Matīss Repsis. Producējis – Toms Jēkabs Kagainis, miksējis & māsterējis – Pauls Dāvis Megi, teksta autori – Dagnis Roziņš, Jānis Pētersons un Toms Jēkabs Kagainis. Kopējo singla izdošanu nodrošina Forte Production.
